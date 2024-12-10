Сергей Семак и «Зенит» в кризисе? Отвечает Дмитрий Радченко

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Соболеву — неуд, Семак ищет ключик, а «Спартак» — претендент на золото. Бывший футболист «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко в интервью отделу спорта «Фонтанки» подвел итоги первой половины сезона.

— Сергей Семак на пресс-конференции после «Акрона» поставил «Зениту» «три с плюсом» за первую половину сезона. Согласны с этой оценкой?

— Не сказать, чтобы этот этап получился ровным, но я бы поставил «четыре с минусом». Недовольство Семака после игры с «Акроном» было предсказуемым. Понятно, что два матча дома проиграли, но в целом команда находится вверху турнирной таблицы. Думаю, что в «Зените» сделают выводы во время зимней паузы: что получилось, почему такая ситуация возникла именно под конец этой части сезона. Каких-то серьезных проблем у команды я не вижу.

Дмитрий Радченко Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







— Какое из поражений — «Крыльям» или «Акрону» — вас удивило больше?

— Две игры были, можно сказать, под копирку. Удивило, что после игры с «Крылышками» как будто не было сделано выводов. Нужно было хорошо проанализировать эту игру, потому что команды, на мой взгляд, очень похожи. И у Самары, и у Тольятти есть быстрые игроки впереди, которые неплохо комбинируют и в целом хорошо умеют играть в футбол. То есть нужно было сделать какие-то изменения в составе, может, как-то схему поменять. Вместо этого оба матча прошли по плану соперника.

— Перед игрой с «Акроном» Семака спросили про отсутствие чемпионской игры. Он сказал, что не совсем понимает, что это такое. Есть ли у вас определение чемпионской игры?

— У меня такого определения тоже нет. Если мы вспомним начало сезона, то многие специалисты говорили, что у «Зенита» в этом сезоне конкурентов нет. Так что игра на игру не приходится. Если команда хочет бороться за золотые медали и выиграть чемпионат, нужна стабильность. Еще важно не терять очки против соперников, которых ты опережаешь по составу и по скамейке запасных. Мне тоже сложно сказать, что такое чемпионская игра, но два последних матча к ней точно не имеют отношения.

— Вам не кажется, что команда, которая не претендует на титул, должна уметь в такие тяжелые моменты вытаскивать игры просто за счет своего уровня и характера?

— Нет, мне так не кажется. Я видел, что команда очень хотела победить и с «Крыльями», и с «Акроном». Голевых моментов было много. Почему «Зенит» в таких матчах теряет очки, нужно разбираться. Может, тут недостаток концентрации, недостаток настроя некоторых игроков. Так что здесь надо работать ежедневно. Против чемпиона, я это сам отлично знаю, все команды настраиваются по-особому.

— Снова появилось ощущение, что у бразильских легионеров «Зенита», прежде всего Вендела и Клаудиньо, возникли проблемы с мотивацией.

— Да, но это тоже не новость. Мы же знаем бразильских футболистов. Вендел и Клаудиньо — два игрока очень высокого уровня. Как-то им нужно возвращать мотивацию. Может, с ними разговаривать нужно? Все-таки они профессионалы и получают хорошие деньги. Понятно, что они уже много сделали, и клуб делает все возможное для них, продлевая, в том числе, контракты на очень хороших условиях, но они должны соответствовать тем деньгам, которые им платят. Тут я соглашусь с вами. Мне кажется, что проблема мотивации у бразильцев действительно есть. Но я уверен, что они исправятся, потому что это игроки европейского уровня. Думаю, когда начнутся ключевые игры и настоящая борьба за золото, мы увидим других игроков.

— Почему «Зениту» так сложно стало играть против плотной обороны?

— Просто тренеры в других командах тоже не сидят сложа руки. Они изучают «Зенит», анализируют, где у них сильные, где слабые качества. Понятно, что они защищаются с очень большим количеством игроков и минимумом свободных зон. Тут «Зенит», я считаю, правильно сделал ставку на высоких игроков: Соболева, Кассьерру и Лусиано. Хотя пока это не приносит нужный результат. Просто нужно работать на тренировках, заниматься этой проблемой. Это не так просто. Уверен, что Семак все видит и понимает. Так против «Зенита» играет большинство команд.

— Соболев как раз и покупался под эту идею, чтобы было легче играть против оборонительных команд, но что-то пошло не так. Что, на ваш взгляд?

— Думаю, он не справился с тем давлением, которое было перед его переходом и которое становится только сильнее. Мы видим, что тренерский штаб ему доверяет. Но период адаптации, конечно, у него затянулся. Нужно продолжать работать и как можно быстрее выкинуть из головы все негативные моменты, которые на него сваливаются и которые мешают ему проявить свои лучшие качества. Я уверен, что все-таки он будет приносить пользу «Зениту». Помните, как у Малкома тоже была сложная адаптация? Первый год после его покупки тоже все говорили, что это провальный трансфер, но вспомните, как он потом раскрылся. С Соболевым тоже нужно подождать.

— Вас не удивили некоторые тактические эксперименты Семака?

— Глобально — нет. Иногда возникают вопросы по заменам игроков, которые должны усиливать игру.

— Кто, на ваш взгляд, главное разочарование в «Зените» этой осени?

— Я бы не стал бросаться такими выражениями. Потому что в начале сезона «Зенит» очень легко играл и обыгрывал всех.

— Ну хорошо, кому вы можете поставить неуд?

— Неуд ставлю однозначно Соболеву. Про остальных я бы не сказал, что кто-то провалился. Хотя и выделить тоже некого. Глушенков отлично начал сезон, но потом получил травму. А когда вернулся, он уже не выглядел так же ярко.

— Андрей Мостовой был неплох.

— Ну… к нему было очень много вопросов по началу сезона. Многие думали, что он снизил требования к себе, перестал попадать в состав. Я бы не стал его выделять.

— «Краснодар» все-таки обошел «Зенит» в таблице, а тут еще и «Спартак» уже в двух очках — опасно, особенно когда на носу столетний юбилей.

— Да, для болельщиков «Зенита» это неприятный сюрприз. Но надо отдать должное: «Спартак» отлично закончил год. При этом от него мало кто ожидал такой игры. Как «Спартак» начинал, сколько ошибок сделал Станкович: схемы игры, позиции игроков. Если «Спартак» так же продолжит после перерыва, они могут стать главным претендентом на золотые медали. Я такой «Спартак», который играл, например, против «Краснодара», не видел уже очень много лет.

— Можно ли сказать, что у Сергея Семака наступил творческий кризис?

— Никакого творческого кризиса нет, однозначно. Он знает прекрасно эту команду, он знает прекрасно всех игроков, он несколько раз выигрывал с ними чемпионство. Но такие ситуации бывают, такие периоды бывают. Главное — найти решение, вовремя подобрать ключик.

— Под конец года с подачи губернатора Самарскй области запустился еще судейский скандал. Сильно ли это отразится на российском футболе?

— Ну, это тема, которая, наверное, мало относится именно к нам. Когда чиновник такого уровня делает подобные заявления, он должен оперировать какими-то фактами. Просто так бросаться такими обвинениями нельзя. Уверен, что компетентные органы разберутся. На самом деле мне очень хочется узнать, что же там в «Крыльях» произошло на самом деле.