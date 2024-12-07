«Что значит чемпионская игра?» или Как Артем Дзюба похоронил «Зенит» в последнем матче года

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







«Зенит» неожиданно проиграл второй матч подряд, на этот раз — тольяттинскому «Акрону». Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как радовался Дзюба и что говорил после провальной игры Сергей Семак.

Перед последним матчем в году против тольяттинского «Акрона» Сергея Семака спросили про то, что «Зенит» вроде бы и идет на первом месте, но играет как-то не по-чемпионски. Главного тренера петербургской команды, кажется, немного задели эти словам. Он стал объяснять, что «Зенит» больше всех забивает, меньше всех пропускает, а по количеству набранных очков — это второй результат за семь лет, так что, «все идет нормально».

«Что значит чемпионская игра? Мне сложно как-то разъяснить, что это. Я думаю, если у кого-то будет четкое понятие, что значит „чемпионская игра“, то мы с удовольствием обсудим», — заявил Семак.

Похоже, что в «Зените» действительно есть проблемы с этим определением во всех смыслах.

Перед игрой против «Акрона» были и хорошие, и плохие новости. Например, в стартовый состав «Зенита» вернулся вратарь Евгений Латышонок, пропустивший месяц из-за травмы. А у «Акрона» с первых минут вышел Артем Дзюба, известный своей повышенной мотивацией в матчах против бывших команд, в числе которых есть, как известно, и «Зенит». Вдобавок он впервые надел в тольяттинской команде капитанскую повязку. В итоге фактор Дзюбы сыграл решающую роль.

«Акрон» забил уже на 10-й минуте. Мантуан упал у боковой линии, не сумев обработать неудобную передачу, Родригао плохо выбил из вратарской и полузащитник гостей Стефан Лончар под пристальным взглядом Вендела нанес точный удар из правой части штрафной.

«Зенит» смог быстро отыграться. Андрей Мостовой замкнул прострел Мантуана с правого фланга.

За пять минут до окончания основного времени первого тайма «Акрон» снова вышел вперед после гола Артема Дзюбы. Праздновать гол в ворота бывшей команды Артем благородно не стал.

После перерыва вместо Клаудиньо на поле вышел Лусиано Гонду. Как объяснил после игры Сергей Семак, бразилец слишком долго возился с мячом, а он требовал более быстрого продвижения вперед.

«Плюс мы выпустили второго атакующего игрока. Матео низко опускался, а нам нужен был игрок для того, чтобы было больше работы на острие», — говорил Семак.

Шанс у «Зенита» отыграться появился после удаления футболиста «Акрона» Кирилла Данилина за вторую желтую карточку. «Акрон» еще плотнее сел в обороне и у «Зенита» осталась надежда только на навесы, которые он в огромном количестве и использовал. В общей сложности, петербуржцы навесили за игру 53 раза, но только 14 попыток оказались точными.

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«По сути, при такой игре соперника есть три варианта — обыгрывать один в один, дальние удары и навесы. Больше пока никто ничего не придумал. Обыгрыши один-в-один у нас получаются не очень часто, как хотелось бы. Кроме того, у нас не так много игроков с хорошо поставленным ударом, чтобы бить издалека. Зато у нас есть игроки, которы хорошо играют вверху, но при этом и качество передач, которое доходит, не позволяет создавать много остроты, к сожалению», — признавался позже Семак.

«Зенит» дважды, казалось, забивал и спасал игру, но главный судья Владимир Москалев оба раза отменял взятие ворот из-за игры рукой. Сначала на 69-й минуте забил Кассьерра, но рукой в начальной фазе атаки сыграл Мостовой. И уже на последней добавленной минуте отменили гол Гонду из-за того, что перед этим мяч попал в предплечье Нино.

Финальный свисток зафиксировал второе поражение «Зенита» подряд со счетом 1:2. Тут уже Дзюба дал волю эмоциям.

С точки зрения статистики петербургский клуб был на три головы выше соперника: 77 процентов владения мячом, 31 удар по воротам против 5-ти у «Акрона», 9 ударов в створ против 2-х, 13 угловых против 2-х и так далее. Сине-бело-голубые превзошли тольяттинцев во всем кроме итогового счета. Об этом говорил и Семак после матча.

«Если мы говорим о качестве игры, то статистически мы должны были побеждать, но это футбол. К сожалению, здесь есть психологическая составляющая. Идет конец первого этапа. Где-то не хватает свежести и эмоций, которые необходимы, которые и делают разницу. Мне сложно предъявить игрокам большие претензии. Все стараются, все создают моменты. Но если мы не побеждаем, значит, где-то чего-то нам не хватает. Где-то мы играем действительно плохо, где-то просто не везет», — заявил Семак.

Главный тренер «Зенита» не стал отрицать, что у команды есть проблемы и что концовка года получилась смазанная. По итогу он оценил игру петербуржцев на «3 с плюсом».

В итоге «Зенит» закончил год двумя поражениями подряд. Пока сине-бело-голубые еще занимают первое место. Идущий вторым «Краснодар» проведет свой матч 18 тура завтра, 8 декабря. Соперник тоже непростой — московский «Локомотив», так что тут есть определенные надежды. С другой стороны, незаметно совсем близко подкрался «Спартак»: красно-белые отстают от петербуржцев уже всего на два очка. Так что не так уж и плохо, что этот год для «Зенита» все-таки закончился. Следующий матч только в марте. Есть много времени проделать работу над ошибками, набраться новых эмоций, игроков и, возможно, все-таки вспомнить, что такое чемпионская игра.