МИД расширил список стран, чьи граждане могут оформить электронную визу в РФ

Министерство иностранных дел России добавило в перечень государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза, еще 11 стран. А две — исключило.

В соответствии с распоряжением правительства, в список добавили Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иорданию, Кению, Папуа — Новую Гвинею, Сент-Люсию, королевство Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Эсватини, сообщает 10 декабря пресс-служба МИД РФ. Одновременно из перечня исключили Андорру и Сербию, так как с ними у РФ действуют двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках.

Таким образом, на сегодняшний день единую электронную визу в Россию могут получить граждане 64 стран.

Нововведение работает с 1 августа 2024 года. В МИД отмечают, что электронная виза оказалась высоко востребована и показала большой потенциал. В конце ноября консульский департамент министерства сообщал, что с 1 августа этого года более 120 тысяч иностранцев воспользовались ею, чтобы посетить Россию.