    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, с-в

    764мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd89.12eur96.77

    Более 120 тысяч иностранцев с 1 августа оформили электронные визы в Россию

    737
    9 комментариев

    Более 120 тысяч иностранцев с 1 августа этого года воспользовались электронной визой, чтобы посетить Россию. Единая электронная виза (ЕЭВ) позволяет совершить поездку продолжительностью до 16 дней. Визой могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств — членов Евросоюза, сообщает 20 ноября консульский департамент российского МИД в своем телеграм-канале.

    Визу оформляют онлайн, посещать консульство для этого не требуется.

    Также в консульском департаменте прокомментировали закрытие с 24 ноября российских визовых центров в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. В МИД отметили, что центры стали нерентабельными, поскольку с нынешним потоком желающих посетить Россию справляются консульства. Заявителям необходимо обращаться в консульские отделы посольства России в Париже либо в Страсбурге, Марселе или Вильфранш-сюр-Мер. Записаться на прием можно только на сайте дипломатической миссии.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close