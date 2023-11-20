Более 120 тысяч иностранцев с 1 августа оформили электронные визы в Россию

Более 120 тысяч иностранцев с 1 августа этого года воспользовались электронной визой, чтобы посетить Россию. Единая электронная виза (ЕЭВ) позволяет совершить поездку продолжительностью до 16 дней. Визой могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств — членов Евросоюза, сообщает 20 ноября консульский департамент российского МИД в своем телеграм-канале.



Визу оформляют онлайн, посещать консульство для этого не требуется.



Также в консульском департаменте прокомментировали закрытие с 24 ноября российских визовых центров в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. В МИД отметили, что центры стали нерентабельными, поскольку с нынешним потоком желающих посетить Россию справляются консульства. Заявителям необходимо обращаться в консульские отделы посольства России в Париже либо в Страсбурге, Марселе или Вильфранш-сюр-Мер. Записаться на прием можно только на сайте дипломатической миссии.

