В Петербург придет сильный ветер. МЧС предупреждает об ухудшении погоды

11 декабря в Северную столицу придет сильный ветер. В среду ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сегодня в городе прогнозируется до трех градусов тепла, местами днем возможен мокрый снег. 11 декабря осадков не ожидается. Температура воздуха будет примерно такая же, как и накануне. Подробный прогноз погоды на оставшуюся часть недели читайте здесь.