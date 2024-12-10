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Город В Петербург придет сильный ветер. МЧС предупреждает об ухудшении погоды

В Петербург придет сильный ветер. МЧС предупреждает об ухудшении погоды

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11 декабря в Северную столицу придет сильный ветер. В среду ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По информации Гидрометцентра, местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Сегодня в городе прогнозируется до трех градусов тепла, местами днем возможен мокрый снег. 11 декабря осадков не ожидается. Температура воздуха будет примерно такая же, как и накануне. Подробный прогноз погоды на оставшуюся часть недели читайте здесь.

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