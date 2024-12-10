В Петербурге снова положительная температура, ее принесло из-за погоды на Новой Земле

Сложная синоптическая карта в небе северо-запада России обеспечила Петербург на сутки положительной температурой воздуха. До +3.

По данным Гидрометцентра, в городе без существенных осадков, но местами днем мокрый снег все же возможен. Ветер умеренный.

Сейчас температура уже почти градус со знаком плюс. По прогнозу, положительно будет и грядущей ночью.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус объясняет, что погоду в Петербурге сформировал циклонический вихрь с центром над Новой Землей. «Он сформирует над регионом мощный западно-восточный перенос, и к берегам Невы придут хорошо согретые Гольфстримом атлантические воздушные массы», — добавил синоптик.