В Кремле заказы подарков от детей не останутся без внимания

Заказы подарков, которые поступают от детей в их обращениях к президенту России Владимиру Путину, не останутся без внимания. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о прямой линии президента.

«По объективным причинам все невозможно удовлетворить эти просьбы. И вряд ли их можно все удовлетворить к Новому году», — сказал Песков. Однако без внимания эти просьбы не останутся.