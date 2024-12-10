В Кремле заказы подарков от детей не останутся без внимания

Заказы подарков, которые поступают от детей в их обращениях к президенту России Владимиру Путину, не останутся без внимания. Об этом 10 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о прямой линии президента.
«По объективным причинам все невозможно удовлетворить эти просьбы. И вряд ли их можно все удовлетворить к Новому году», — сказал Песков. Однако без внимания эти просьбы не останутся.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что на данный момент поступило больше 300 тысяч обращений на прямую линию. По данным Дмитрия Пескова, к президенту больше обращаются женщины.
«Мы имеем представление о рейтинге из 10 основных проблем. Видим, насколько этот рейтинг варьируется от региона к региону», — сказал представитель Кремля.
Для анализа обращения в том числе используется искусственный интеллект.
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в следующий четверг, 19 декабря, в 12 часов. Сбор вопросов был открыт в ночь на 8 декабря.
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