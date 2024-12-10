Politico: авиакомпании ЕС проигрывают китайским из-за закрытого неба РФ

Рейсы между Европой и Азией стали длиннее и дороже для авиакомпаний из ЕС, и все больше компаний отменяют маршруты. В то же время перевозчики из КНР с такими проблемами не сталкиваются, пишет 10 декабря европейское издание Politico.

Из-за закрытия воздушного пространства России для европейских перевозчиков, авиакомпании вынуждены выбирать более длинные обходные маршруты, тратить больше топлива и платить сверхурочные пилотам и бортпроводникам. Некоторые перевозчики, включая Lufthansa, British Airways и польскую LOT, приостановили ряд маршрутов, сообщает издание.

По данным исследования Немецкого аэрокосмического центра, время полета из европейских аэропортов в Азию на некоторых маршрутах выросло на 100-200 минут. Это сказалось и на стоимости билетов: ее рост в среднем составил от 5,4% до почти 15%. В денежном выражении прибавка в цене на ряде маршрутов составляет от 43 до 90 долларов.

В то же время авиакомпании из Китая и других не европейских стран не сталкиваются с такими проблемами и, напротив, увеличивают количество прямых рейсов из Азии в Европу. «Это конкурентное невыгодное положение для европейских перевозчиков. Это очевидно», — заявила гендиректор берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах.

В октябре, после того, как по меньшей мере пять авиакомпаний отменили рейсы в Азию, Европейская комиссия пообещала провести исследование конкуренции на международных маршрутах. Однако представители авиаотрасли Европы скептически относятся к возможности принятия мер Брюсселем.

Напомним, в феврале 2022 года, после начала боевых действий на Украине, Евросоюз закрыл небо для российских авиаперевозчиков. Россия в качестве зеркальных мер закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 стран, которые ввели санкции.