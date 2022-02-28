Росавиация ввела ограничения на полеты для перевозчиков из 36 стран

Россия ограничила полеты для авиакомпаний из 36 стран, которые ранее в рамках введенных санкций закрыли небо для отечественных авиаперевозчиков.
Согласно списку, опубликованному на сайте Федерального агентства воздушного транспорта в ЕС, это: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
Вне ЕС: Албания, Ангилья, Британия, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.
Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.
Китайские авиакомпании после закрытия российского неба для европейских перевозчиков остались практически единственными его иностранными пользователями.