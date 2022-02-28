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Китайцы заняли небо над Россией, пока Европа ищет обходные пути

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Китайские авиакомпании после закрытия российского неба для европейских перевозчиков остались практически единственными его иностранными пользователями.

По данным сервиса Flightradar24, к 16:00 28 февраля над европейской частью России летели: рейс Air China из Франкфурта в Чунцин и Пекин и из Лондона в Ченгду, China Eastern из Милана в Шанхай и грузовой лайнер китайской Suparna Airlines из Нанкина в Амстердам. За редким исключением все остальные самолеты были российских авиакомпаний.

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Росавиация ранее заявила, что закрывает небо для авиакомпаний Германии, Испании, Италии, Франции, всего 36 стран, в качестве ответных мер на аналогичные ограничения. Перевозчики этих государств ищут обходные пути.

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Комментарии (26)

Perlamarg
Китай всегда думал о себе, любимом. Он, если и союзник, то только ради своей выгоды.
wolfang
Ну и хорошо, что летают. Они же не бесплатно, а за деньги
Денеб
Символично! И это только начало.... Ложимся под Китай.....
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