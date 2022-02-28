Китайцы заняли небо над Россией, пока Европа ищет обходные пути

Китайские авиакомпании после закрытия российского неба для европейских перевозчиков остались практически единственными его иностранными пользователями.
По данным сервиса Flightradar24, к 16:00 28 февраля над европейской частью России летели: рейс Air China из Франкфурта в Чунцин и Пекин и из Лондона в Ченгду, China Eastern из Милана в Шанхай и грузовой лайнер китайской Suparna Airlines из Нанкина в Амстердам. За редким исключением все остальные самолеты были российских авиакомпаний.
Росавиация ранее заявила, что закрывает небо для авиакомпаний Германии, Испании, Италии, Франции, всего 36 стран, в качестве ответных мер на аналогичные ограничения. Перевозчики этих государств ищут обходные пути.