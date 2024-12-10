В Саратовской области предотвратили атаку БПЛА на военный аэродром

На военном аэродроме в Саратовской области предотвратили атаку БПЛА. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам Бусаргина, беспилотник ликвидировали. Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших в Саратовской области нет.

В настоящее время в регионе работают экстренные службы.

В начале ноября в результате ночной атаки БПЛА в Саратове выбило стекла в подъездах одного из жилых домов. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. Всего, по данным Минобороны РФ, за ту ночь над Саратовской областью было уничтожено шесть беспилотников.