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Общество Город Власти Петербурга на порядки сокращают свои траты на особые экономические зоны, но ждут федеральных денег

Власти Петербурга на порядки сокращают свои траты на особые экономические зоны, но ждут федеральных денег

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1 комментарий

Бюджетные инвестиции АО «Особая экономическая зона „Санкт-Петербург“» в 2025 году составят 5,8 млн рублей, следует из утвержденного бюджета Северной столицы, с которым к 10 декабря ознакомилась «Фонтанка». Эта сумма на порядки меньше, чем в прошлые годы.

Так, в 2024 году на эти цели было заложено почти 2,6 млрд рублей, то есть почти в 500 раз больше. В 2023-м — 562 млн рублей, то есть в 100 раз больше. На плановый 2026-й пока предусмотрено 40,3 млн рублей.

В то же время власти Петербурга говорят о предстоящем масштабном расширении ОЭЗ. Так, в этом году к действующим площадкам «Новоорловская» и «Нойдорф» присоединились «Парнас» и «Шушары» и город уже заключает договоры с будущими резидентами. Также анонсировано создание пятой территории — «Дыбенко».

Как пояснили в управляющей компании ОЭЗ,  бюджетная инвестиция 2024 года в 2,6 млрд рублей только к концу года поступит на ее баланс, а тратить деньги предстоит в 2025–2026 годах. Из этих денег 2,1 млрд рублей пришли из федерального бюджета как возврат ранее вложенных инвестиций.

В дальнейшем петербургская ОЭЗ тоже рассчитывает на федеральные деньги, причем хочет ускорить их получение.

Сейчас субсидия выделяется за счет уплаченных резидентами ОЭЗ в федеральный бюджет налогов. Но это небыстрый процесс — он занимает порядка трех лет, рассказали «Фонтанке» в управляющей компании. Поэтому в Смольном предлагают внести корректировки в регулирующее выплаты постановление правительства и получать деньги не после того, как их потратили и они принесли отдачу в бюджет, а авансом.

Подробнее об экономике ОЭЗ и о том, почему в управляющей компании опасаются снижения активности резидентов, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Сэкономленные деньги куда пойдут? На завоз шерсти из Сирии?
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