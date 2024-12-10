Власти Петербурга на порядки сокращают свои траты на особые экономические зоны, но ждут федеральных денег

Бюджетные инвестиции АО «Особая экономическая зона „Санкт-Петербург“» в 2025 году составят 5,8 млн рублей, следует из утвержденного бюджета Северной столицы, с которым к 10 декабря ознакомилась «Фонтанка». Эта сумма на порядки меньше, чем в прошлые годы.

Так, в 2024 году на эти цели было заложено почти 2,6 млрд рублей, то есть почти в 500 раз больше. В 2023-м — 562 млн рублей, то есть в 100 раз больше. На плановый 2026-й пока предусмотрено 40,3 млн рублей.

В то же время власти Петербурга говорят о предстоящем масштабном расширении ОЭЗ. Так, в этом году к действующим площадкам «Новоорловская» и «Нойдорф» присоединились «Парнас» и «Шушары» и город уже заключает договоры с будущими резидентами. Также анонсировано создание пятой территории — «Дыбенко».

Как пояснили в управляющей компании ОЭЗ, бюджетная инвестиция 2024 года в 2,6 млрд рублей только к концу года поступит на ее баланс, а тратить деньги предстоит в 2025–2026 годах. Из этих денег 2,1 млрд рублей пришли из федерального бюджета как возврат ранее вложенных инвестиций.

В дальнейшем петербургская ОЭЗ тоже рассчитывает на федеральные деньги, причем хочет ускорить их получение.

Сейчас субсидия выделяется за счет уплаченных резидентами ОЭЗ в федеральный бюджет налогов. Но это небыстрый процесс — он занимает порядка трех лет, рассказали «Фонтанке» в управляющей компании. Поэтому в Смольном предлагают внести корректировки в регулирующее выплаты постановление правительства и получать деньги не после того, как их потратили и они принесли отдачу в бюджет, а авансом.

Подробнее об экономике ОЭЗ и о том, почему в управляющей компании опасаются снижения активности резидентов, читайте в материале «Фонтанки».