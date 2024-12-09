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Общество «Если бы был борт МЧС, я бы улетела». Россиянка рассказала, как сейчас живет Дамаск

«Если бы был борт МЧС, я бы улетела». Россиянка рассказала, как сейчас живет Дамаск

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Россиянка Елена (имя изменено по просьбе собеседницы) замужем за сирийцем и проживает в Дамаске более десяти лет. Они переехали из Москвы в Сирию для помощи родственникам, когда в стране началась гражданская война. Однако трудные времена не закончились — женщина с мужем до сих пор живут на сирийской земле. «Фонтанка» поговорила о сегодняшней обстановке в Дамаске и событиях в городе во время прихода сирийской оппозиции к власти. Журналист во время телефонного разговора несколько раз слышал звуки выстрелов.

— Что происходит сейчас в Дамаске?

— Сегодня уже открылись некоторые магазины, рынки и лавочки [звуки стрельбы]. Вы сейчас слышите стрельбу? Это уже счастье, потому что мало стреляют. Первые сутки стреляли 14 часов без остановки и не останавливались ни на минуту. Сейчас стреляют в воздух — радуются произошедшей смене власти. Стреляют, конечно, те, у кого есть оружие… Сегодня наконец можно было пойти купить продукты, сигареты и прочее самое необходимое.

— Видели смену власти своими глазами?

— У нас рядом блокпост. Там всегда были сирийский военные. Сначала их вдруг стало больше, чем обычно. Они все чего-то ждали, а потом вдруг резко разъехались. Мы поняли, что город взят. Прибежали люди, стали громить блокпост, срывать портреты [Башара] Асада, сжигать и стрелять — много, очень много. Мы все находились в домах, было очень не по себе. Могли и пули шальные залететь… Говорят, что за сутки празднования есть где-то 300 пострадавших.

— Простые жители или военные?

— Скорее всего обычные зеваки, которые вышли из домов. Мы не спали. В ту ночь Дамаск в принципе не спал. Ни соотечественники, ни сирийцы.

— А откуда получали информацию — какие-нибудь группы в соцсетях или СМИ?

— Нет, СМИ позже обо всем сообщают. Люди общаются в разных районах, в разных городах Сирии. Я про наших с вами соотечественников, мы все были на связи. Кто-то писал: так, у нас военные все бросили и ушли. Потом писали, что заходят уже люди с оружием. Здесь уже все понятно было. Мы получали информацию из одного района, что военные оттуда ушли и пришли другие, потом уже смотрели на наш блокпост. Сегодня пришли какие-то мальчишки и повесили новые флаги.

— Много пишут про проблемы с электричеством. Как сейчас?

— Да, проблемы у нас давно. Раньше долгое время давали на час, затем пять часов нет. В последние дни его могло не быть тринадцать часов. Могли дать на 5 минут, потом снова на 10 часов отключить. Здесь нет центрального отопления, поэтому печки и обогреватели электрические либо на солярке. Мы грелись, когда есть свет либо если удалось купить солярку.

— Сейчас лучше?

— Получше. Дают на час, потом на 5–6 часов нет. Как будет — мы не знаем. Подача зависит от района, в каждом районе график. В центре Дамаска все время войны давали 3 через 3. Есть районы [в городе], где сейчас не было электричества почти двое суток.

— Как происходящее воспринималось пару дней назад и как сегодня видится?

— Давайте учитывать, что я все-таки русская. Мы верили, что будут какие-то договоренности либо передел страны. Ну, в общем, что все будет хорошо. В это верится всегда. Когда это все произошло, то я почувствовала какое-то опустошение. Наверное, это пройдет, если в стране начнет что-то улучшаться, но пока тяжело.

— Чувствуете себя в безопасности?

— Новая власть обещает, что мы, русские, здесь в безопасности. Пока так. Понимаете, прошло всего три дня. Мы еще не знаем, чего ждать.

— Думали ли уехать из Сирии? Многие наши соотечественники уехали.

— Хотели уехать, но надеялись, что обойдется. Было непонятно — брать билеты или не брать. Когда начали собирать список на эвакуацию — на предполагаемый борт МЧС, — мы все стали туда вноситься. Честно скажу, мы все очень ждали этот борт, были на созвонах. Те, кто не успел записаться, переживал. Посольство дало телефон горячей линии. Билеты [на коммерческие рейсы] было купить уже очень тяжело. Через сутки цены взлетели, а потом вообще сказали, что оплатить можно только в долларах. А откуда у людей доллары возьмутся? Никто не продавал. С билетами непонятно, что начало происходить. Кто успел купить, тот успел. Кто не успел, те ждали борт МЧС. Если бы был борт, я бы улетела. У меня, как и у большинства наших девочек [россиянок], чемоданы собраны. Насколько мы знаем — борта не будет.

— То есть, борт МЧС был обещан, но его не будет?

— Знаете… он не был обещан. Сказали, что, возможно, будет, давайте собирать списки. Не было гарантии 100 %, что будет самолет. Мы просто на это очень надеялись.

— Как думаете, люди, пришедшие к власти, они сторонники радикального ислама или умеренного? В СМИ очень разные сообщения.

— Мы понимаем, что в прошлом это был радикальный Ислам. Сейчас они обещают, что не будут трогать людей по религиозному признаку. Сегодня даже было сообщение, что никто не будет указывать женщинам, как одеваться. Я открытая и не ношу никакие хиджабы. Нам всем, христианкам, как сообщили, не нужно будет покрываться. Это уже большая хорошая новость.

— Есть уверенность в этом?

— Находимся в абсолютном неведении того, что нас ждет. Просто хотим верить в лучшее.

— А как вы вообще оказались в Сирии?

— Большинство наших соотечественниц и женщин из стран СНГ знакомятся с мужьями дома. Мой муж учился в Москве, где мы и познакомились. Когда в 2011 году в Сирии начались волнения, то мы решили… [звук выстрелов] Слышно вам сейчас автомат?

— Да.

— Мы решили приехать, пока тут все немножко не успокоится. У него здесь мама и сестры, надо было их поддержать, он не мог оставить их в такой ситуации [звук выстрелов].

— Снова слышу выстрелы.

— Слава богу, сейчас редко. В первые четырнадцать часов было просто невозможно уснуть, очень было напряженно.

Разговаривал Федор Данилов, «Фонтанка.ру»

Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти».

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Дамаск Сирия
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Комментарии
20
Сила в Правде!!
19 минут
уж лучше там пересидите здесь только всё начинается.
Гость
26 минут
Бросил вас девочки асад,теперь он коренной москвич.
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