Путин образовал Совет по семейной политике и поручил Матвиенко его возглавить

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной семейной и демографической политики. Документ опубликован на официальном портале правовых актов 9 декабря.

Председателем Совета назначена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Указом также упраздняется Совет при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Кроме того, теряют силу шесть других указов президента.

Ранее Путин поручил создать в 2025 году условия для перелома демографической ситуации. По его словам, Россия должна выйти на уверенный рост показателей рождаемости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что каждый россиянин должен думать о демографии.