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Политика Власть Путин образовал Совет по семейной политике и поручил Матвиенко его возглавить

Путин образовал Совет по семейной политике и поручил Матвиенко его возглавить

2 432
43 комментария

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Совета по реализации государственной семейной и демографической политики. Документ опубликован на официальном портале правовых актов 9 декабря.

Председателем Совета назначена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Указом также упраздняется Совет при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Кроме того, теряют силу шесть других указов президента.

Ранее Путин поручил создать в 2025 году условия для перелома демографической ситуации. По его словам, Россия должна выйти на уверенный рост показателей рождаемости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что каждый россиянин должен думать о демографии.

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Комментарии
43
Cashmare
2 часа
не, ребяты, у меня от вида матвиенки демография не только не поднимается, а вообще падает
282799367
2 часа
" Кроме того, теряют силу шесть других указов президента." По факту, эта участь и так постигла большинство его указов.
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