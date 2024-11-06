Песков заявил, что каждый россиянин должен думать о повышении рождаемости

Каждый россиянин должен думать о демографии. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в среду, 6 ноября.

Песков отметил, что в России — самой большой стране мира — очень маленькое население. И это проблема, которая должна волновать каждого россиянина.

«Это огромный вызов для нас. Наша демография. Поэтому каждый из нас должен думать о демографии», — поделился с трибуны пресс-секретарь президента.

Ранее на вопрос журналистов о движении чайлдфри Песков ответил, что любые факторы, которые могут препятствовать увеличению рождаемости среди граждан России, должны быть устранены.

Такого же мнения придерживается председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая говорила, что желание людей не иметь детей нужно запрещать законодательно.