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Власть Общество Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ в 2025 году

Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ в 2025 году

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81 комментарий

Создать условия для перелома демографической ситуации в России нужно уже в 2025 году. Соответствующее заявление президент Владимир Путин сделал 5 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил сложность заявленной задачи, однако изменить ситуацию необходимо.

«Это очень сложная задача. <…> Нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост», — добавил Путин.

Ранее о ситуации с демографией в стране высказался и представитель Кремля Дмитрий Песков. С его слов, каждый россиянин должен думать о повышении рождаемости. Пресс-секретарь президента также комментировал идею о введении налога на бездетность. С 4 декабря в стране вступил в силу закон о запрете пропаганды чайлдфри.

Чем опасен демографический кризис и почему «запреты чайлдфри» его не остановят, читайте здесь.

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Комментарии
85
Рострелли
57 минут
" каждый россиянин должен думать о повышении рождаемости" Ага, больше думать -то не о чем. Вон эксперты пишут, что народ уже секасом заниматься перестает. Чтобы рождаемость случайно не повысить.
282799367
57 минут
"— Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите"(с)
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