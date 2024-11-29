Какие законы вступят в силу в России в декабре

В Госдуме 29 ноября рассказали о новых законах, которые вступят в силу в декабре или уже вступили в конце ноября. Они касаются мигрантов, детей и деторождения, участников СВО и не только.

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Ужесточение наказания за подделку документов для организации незаконной миграции — с 23 ноября

Изготовление или оборот поддельных документов для организации незаконной миграции юридическими лицами теперь карается штрафами до 60 миллионов рублей. Штрафы за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт подняли до 200 тысяч рублей. Помимо этого, орудия совершения правонарушений конфисковываются.

Запрет усыновления детей гражданами стран, где разрешена смена пола — с 23 ноября

Граждане тех стран, где разрешена смена пола, не могут усыновлять детей из России или становиться их опекунами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в 10 европейских странах отсутствуют какие‑либо возрастные ограничения для юридической смены пола, а в восьми — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних.

Освобождение участников СВО от исполнительского сбора — с 1 декабря

С участников спецоперации, имеющих долги, больше не будут взыскивать исполнительский сбор. Его начисляют, если не погасить долг вовремя, и составляет он 7% от суммы задолженности либо от стоимости имущества, на которое наложено взыскание. После вступления изменений в силу будут отменены и вынесенные ранее постановления о взыскании сбора с участников СВО.

Помимо этого, для ряда участников спецоперации и их супругов при заключении контракта о военной службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года спишут просроченные кредиты до 10 миллионов рублей.

Лицензирование деятельности операторов связи — с 1 декабря

Для операторов связи, предоставляющих доступ в интернет, изменятся лицензионные требования. С начала декабря они обязаны будут соблюдать схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. В противном случае лицензия оператора будет аннулирована.

Определение допустимого улова — с 1 декабря

Правительство России сможет определять виды и объемы добычи водных биоресурсов в рамках международных договоров. Последние предусматривают, что такие решения принимают межгосударственные органы, но в условиях санкций это часто затягивалось, отмечают в Госдуме.

Запрет пропаганды чайлдфри — с 4 декабря

В шесть действующих законов о запрете пропаганды педофилии, ЛГБТ* и смены пола внесены изменения, запрещающие пропаганду осознанного отказа от деторождения в интернете, СМИ, кино и рекламе. За нарушение граждан будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, а организации — до 5 миллионов рублей. А владельцы интернет-ресурсов должны будут выявлять информацию с призывами отказаться от рождения детей. За ее распространение сайты будут включать в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Упрощение процедуры регистрации машиномест — с 4 декабря

Чтобы зарегистрировать право собственности на машиноместо в паркинге дома или на стоянке, которые находятся в общей долевой собственности, больше не нужно будет получать согласие всех остальных собственников. По новым правилам, нужно будет заключить договор с кадастровым инженером, который определит границы места, составит технический план и известит собственников через объявление в общедоступных местах. После этого они смогут в течение 30 календарных дней направить возражения.

Запрет посредникам проводить экзамены для мигрантов — с 10 декабря

Проводить экзамен у мигрантов и выдавать сертификат о владении русским языком смогут только государственные учреждения, включенные в специальный перечень. Посредническим организациям это будет запрещено. Также правительство определит точный размер платы за экзамен.

Право на свидания для осужденных в СИЗО — с 20 декабря

Осужденные, привлекаемые в качестве подозреваемого (обвиняемого), свидетеля или потерпевшего, получат право на краткосрочные и длительные свидания с родственниками. Для этого нужно будет получить письменное разрешение лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело. Также право на свидание можно будет заменить правом на телефонный разговор.

Регулирование развития промышленного дизайна — с 20 декабря

В законодательство введут такое понятие, как «организация сектора промышленного дизайна». Закон регулирует работы и инжиниринговые услуги в этой сфере. Сведения об организациях сектора промышленного дизайна и инжиниринговых организациях включат в специальный реестр.

Меры противодействия отмыванию денег — с 30 декабря

Для идентификации клиента или его представителя нотариусы смогут потребовать у них предоставить документы, которые предусмотрены законодательством о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, обо всех подозрительных операциях они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.