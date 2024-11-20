Совфед одобрил запрет пропаганды в России идеологии чайлдфри

Законопроекты о запрете пропаганды в России идеологии чайлдфри и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение запрета одобрил Совет Федерации на заседании 20 ноября. Трансляция велась на сайте Совфеда. Первый документ поддержали 162 сенатора, один высказался против. Воздержавшихся не было.

Согласно закону, владельцы интернет-ресурсов должны будут выявлять информацию с призывами отказаться от рождения детей. Ее распространение повлечет за собой включение в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Фильмам, содержащим подобную пропаганду, не будут выдавать прокатные удостоверения.

При этом распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдение обета безбрачия и связанного с этим отказа от деторождения не будет считаться пропагандой идеологии чайлдфри.

Максимальный штраф составит до 5 млн рублей — он грозит юрлицам при пропаганде среди несовершеннолетних отказа от деторождения с использованием интернета или СМИ. Физическим лицам в таком случае грозит штраф до 400 тысяч рублей, а должностным — до 800 тысяч рублей. За пропаганду чайлдфри гражданам грозит штраф до 100 тысяч рублей, должностным лицам до 200 тысяч рублей, а юрлицам — до миллиона. Если пропаганда совершается в отношении детей, то штрафы увеличиваются в два раза.