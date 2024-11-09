Владимир Путин подписал шесть законов. Три из них касаются мигрантов

Суббота стала очень плодовитой на законы. Сегодня, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал шесть важных законодательных актов, которые касаются различных сфер: от мигрантов до проверки сельхозпродукции перед отправкой в Россию. Законодательные акты опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Кратко рассказываем, о чем они.

Запрет посредникам проводить комплексный экзамен для мигрантов

Внесенные изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» вводят более строгие требования для мигрантов, касающиеся подтверждения их знаний русского языка, истории России и основ законодательства. Теперь проводить экзамены и выдавать сертификаты могут только государственные учреждения, возможность привлечения сторонних экзаменаторов исключена. Определять перечень этих учреждений и устанавливать порядок проведения экзаменов, а также размер платы за их проведение будет правительство России.

В силу закон вступит через 30 дней после его официальной публикации.

Штрафы за нарушения при трудоустройстве моряков за границей

Закон вводит значительные штрафы за нарушения при трудоустройстве российских моряков на судах, плавающих под флагом иностранных государств. Штрафы варьируются от 2 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от категории нарушителя (граждане, должностные лица, юридические лица). Документ также отменяет лицензирование услуг по трудоустройству граждан РФ за границей и переводит эту деятельность в уведомительный порядок.

Доплаты за наставничество на работе

Еще один опубликованный законодательный акт вводит дополнительные выплаты за наставничество на рабочем месте, подчеркивая важность как моральных, так и материальных стимулов для наставников. Закон определяет понятие «наставник» и устанавливает правила и условия выполнения этих функций, включая порядок согласования сроков и содержания наставнической деятельности. Размеры и условия выплат будут зависеть от типа организации, при этом они обязательно должны быть не ниже установленных нормативными актами. Оба закона вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Тщательная проверка сельхозпродукции перед отправкой в РФ

Четвертый подписанный и опубликованный закон вводит новые меры контроля за ввозом растений и сельскохозяйственной продукции. Законодательный акт позволяет проводить фитосанитарный контроль еще на этапе экспорта за пределами Евразийского экономического союза, что поможет выявлять и предотвращать ввоз опасных для экосистемы видов растительности и сельхозпродукции. Проверки могут осуществляться как на местах отгрузки, так и на площадках выращивания, а также будет возможность аудита иностранных лабораторий, подтверждающих соответствие продукции российским стандартам. Ожидается, что это позволит упростить и ускорить процедуры импорта, снизить его стоимость и разгрузить российские пропускные пункты для более эффективного перемещения сельхозпродукции между странами. Закон вступает в силу через 180 дней после публикации.

Ужесточение наказания за организацию нелегальной миграции

Закон ужесточает уголовное наказание за пособничество в незаконной миграции и связанные с ней преступления. Законодательный акт вводит строгие меры к организаторам незаконного въезда иностранцев, повышая сроки лишения свободы и усиливая финансовые штрафы. Так, организация незаконного въезда и пребывания иностранцев теперь карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, плюс допускает применение дополнительных наказаний в виде штрафов и лишения права занимать должности.

Устанавливает он и четкие определения отягчающих обстоятельств, таких как использование интернета для совершения преступления, использование поддельных документов и совершение преступления группой лиц. За действия с отягчающими обстоятельствами предусмотрено более строгое наказание — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Посредничество в незаконной миграции, совершенное организованной группой или с целью дальнейших преступлений в России, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет и значительные штрафы. Ужесточаются и меры за фиктивную регистрацию и неправомерную постановку на учет иностранцев — теперь это может повлечь лишение свободы на срок до 5 лет.

Совершение преступления незаконным мигрантом стало отягчающим фактором

Шестой опубликованный закон добавляет совершение преступления незаконным мигрантом в перечень отягчающих факторов, влияющих на степень наказания по Уголовному кодексу РФ. Это означает, что если преступление выполняется лицом, находящимся на территории России незаконно, оно будет квалифицироваться как более серьезное, что приведет к ужесточению наказания для правонарушителя. Таким образом, количество отягчающих факторов увеличивается до 20 (прежде было 19), что подчеркивает стремление законодателя усилить ответственность за преступления, совершаемые мигрантами, и повысить уровень правопорядка в стране. Закон вступает в силу с момента его публикации.