Прокуратура вернула СК материалы дела водителя, напавшего на мужчину с ребенком в Янино

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о хулиганстве в отношении 38-летнего Махмадюнуса Хабирова, напавшего на водителя, в машине которого находились жена и младенец. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.
При этом в ведомстве решается вопрос о повторном возбуждении уголовного дела.
Инцидент произошел в конце ноября в Янино-1, на Шоссейной улице. Уроженец Таджикистана ехал на «Мерседесе» и считал, что другой водитель должен был его пропустить. В итоге он стал выражаться грубой нецензурной бранью, драться, пинать ногой машину оппонента — а в ней находилась семья с 11-месячным ребенком.
Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил арест сроком на одни сутки. Суд включил срок административного задержания с 30 ноября по 2 декабря и в итоге отпустил его прямо из зала суда.
История находится на контроле у Александра Бастрыкина. 7 декабря мужчина был задержан повторно по подозрению в хулиганстве.
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