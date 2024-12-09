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Происшествия Прокуратура вернула СК материалы дела водителя, напавшего на мужчину с ребенком в Янино

Прокуратура вернула СК материалы дела водителя, напавшего на мужчину с ребенком в Янино

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18 комментариев

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о хулиганстве в отношении 38-летнего Махмадюнуса Хабирова, напавшего на водителя, в машине которого находились жена и младенец. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

При этом в ведомстве решается вопрос о повторном возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в конце ноября в Янино-1, на Шоссейной улице. Уроженец Таджикистана ехал на «Мерседесе» и считал, что другой водитель должен был его пропустить. В итоге он стал выражаться грубой нецензурной бранью, драться, пинать ногой машину оппонента — а в ней находилась семья с 11-месячным ребенком.

Источник:

Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил арест сроком на одни сутки. Суд включил срок административного задержания с 30 ноября по 2 декабря и в итоге отпустил его прямо из зала суда.

История находится на контроле у Александра Бастрыкина. 7 декабря мужчина был задержан повторно по подозрению в хулиганстве.

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Комментарии
18
Ankor
2 часа
Ого, какие связи у чёрта.
Вадим Вадимов
1 час
Пострадавшие извинились, я надеюсь ? Компенсацию таджику назначили ? До полумиллиона уложатся ? Будем переживать.
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