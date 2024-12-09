Тысячи сирийских солдат сдали оружие в Ираке

Военнослужащие Сирийской арабской армии после падения режима Башара Асада ушли в Ирак и сдали оружие, передает Associated Press со ссылкой на представителя иракского ополчения.

Как сообщает агентство 9 декабря, около четырех тысяч солдат сдали оружие, экипировку и свои транспортные средства. Все они были направлены в пункт временного содержания.

Al Arabiya два дня назад сообщала, что в субботу Ирак уже принял около тысячи сирийских солдат. Со ссылкой на мэра приграничного города Эль-Каим, Турки аль-Махлави, уточнялось, что военнослужащие самостоятельно покинули свои места дислокации и прибыли вместе с ранеными в Ирак. Пострадавшие были госпитализированы.