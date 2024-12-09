Лукашенко помиловал 29 осужденных за экстремизм. Больше половины из них имеют хронические заболевания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за экстремизм. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба главы государства.

Помилование получили 18 мужчин и 11 женщин. «Среди них 6 человек моложе 25 лет, 3 пенсионера, 2 инвалида, 15 имеют хронические заболевания», — уточнили в пресс-службе президента. Все они раскаялись в содеянном.

МВД займется контролем за поведением помилованных.

За прошлый месяц Александр Лукашенко уже дважды объявлял помилование тем, кто был осужден за экстремистские преступления. В первый раз белорусский лидер помиловал 31 человека, во второй — 32.