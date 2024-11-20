Лукашенко помиловал 32 осужденных. Из них 17 — с хроническими заболеваниями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 человека, которые были осуждены за преступления, связанные с экстремизмом. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе главы государства.
Среди этих 32 человек — восемь женщин и 24 мужчины. Они признали вину, раскаялись в содеянном и просили о помиловании.
«17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 17 осужденных есть дети, из них двое — многодетные. 9 помилованных — старше 50 лет», — уточнили в пресс-службе Лукашенко.
Контролировать их поведение будет МВД республики.
В начале ноября Александр Лукашенко помиловал 31 человека. Ранее они также были осуждены за экстремистские преступления.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.