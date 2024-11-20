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Политика Лукашенко помиловал 32 осужденных. Из них 17 — с хроническими заболеваниями

Лукашенко помиловал 32 осужденных. Из них 17 — с хроническими заболеваниями

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5 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 32 человека, которые были осуждены за преступления, связанные с экстремизмом. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе главы государства.

Среди этих 32 человек — восемь женщин и 24 мужчины. Они признали вину, раскаялись в содеянном и просили о помиловании.

«17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 17 осужденных есть дети, из них двое — многодетные. 9 помилованных — старше 50 лет», — уточнили в пресс-службе Лукашенко.

Контролировать их поведение будет МВД республики.

В начале ноября Александр Лукашенко помиловал 31 человека. Ранее они также были осуждены за экстремистские преступления.

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Комментарии
6
282304523
31 минута
Что-то знает белорус, надеется спастись
Рострелли
30 минут
Спохватился. Таки о душе решил подумать.
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