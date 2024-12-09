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Общество Главную новогоднюю ёлку России спилили в Подмосковье

Главную новогоднюю ёлку России спилили в Подмосковье

1 088
3 комментария

В Можайском городском округе Подмосковья 9 декабря спилили ель, которая украсит на Новый год Соборную площадь Кремля. В Москву ее привезут через несколько дней.

Главной новогодней ёлкой страны станет 90-летнее дерево высотой 30 метров, сообщает RT. Диаметр ее ствола составляет 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров. Нашли зеленую красавицу вблизи деревни Знаменка.

Дерево выбрали среди более чем 25 «кандидатов» со всей Московской области. В этом году кремлевская ель на 6 лет старше прошлогодней (но все еще значительно моложе прошлогодней петербургской). Планируется, что в Кремль ее доставят в полночь 12 декабря на специальном автопоезде, пишет ТАСС.

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Москва Московская область Новый год Новогодняя елка
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Комментарии
3
Гость
1 час
В лесу родилась ёлочка...
Су Люк Ын
1 час
каков же Позор! спилили Нашу елочку под некий Корешок!
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