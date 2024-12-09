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Город Очередной этап Шкиперской развязки ЗСД получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Очередной этап Шкиперской развязки ЗСД получил разрешение на ввод в эксплуатацию

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Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию очередного этапа транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока. Это следует из информации, опубликованной на сайте службы.

В документе указано, что речь идет о нескольких съездах. Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе АО «ЗСД», Шкиперская развязка открывалась и продолжает открываться поэтапно, соответственно, документы также оформляются поэтапно.

«В настоящий момент продолжается строительство съездов ЗСД к устраиваемой в новом положении улице Шкиперский проток в направлении Наличной улицы. В 2025 году планируется приступить к строительству улицы Шкиперский проток в новом положении. Окончание строительства развязки запланировано до конца 2026 года», — добавили в компании.

В конце августа 2024 года открылось движение по 2-ому съезду Шкиперской развязки.

До 15 декабря для строительства Шкиперской развязки по ночам будет закрыто движение по основному ходу ЗСД в районе съезда на намыв в направлении КАД Юг. Расписание можно посмотреть по ссылке.

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