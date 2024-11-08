Только на ночь. На двух участках ЗСД ограничат движение для строительства Шкиперской и Витебской развязок

АО «ЗСД» предупредило о временных ограничениях движения на скоростном диаметре в период с 8 по 15 ноября. Все перекрытия запланированы на ночь и раннее утро. Они связаны со строительством новых развязок — Шкиперской и Витебской.

Движение по основному ходу ЗСД в районе съезда на намывные территории в направлении КАД Юг будет ограничено для строительства Шкиперской развязки:

С 23:00 08.11.2024 до 06:00 09.11.2024

С 23:00 09.11.2024 до 06:00 10.11.2024

С 23:00 10.11.2024 до 06:00 11.11.2024

С 23:00 11.11.2024 до 03:00 12.11.2024

С 23:00 12.11.2024 до 03:00 13.11.2024

С 23:00 13.11.2024 до 03:00 14.11.2024

С 23:00 14.11.2024 до 03:00 15.11.2024

Съезд с улицы Благодатной на ЗСД в южном направлении будет закрыт для строительства Витебской развязки:

С 23:00 09.11.2024 до 06:00 10.11.2024

С 23:00 10.11.2024 до 06:00 11.11.2024

С 23:00 11.11.2024 до 06:00 12.11.2024

Ранее «Фонтанка» рассказывала о сроках сдачи Витебской развязки ЗСД и делала репортаж со стройки. А в августе показала открытие нового съезда с ЗСД на южном намыве Васильевского острова.