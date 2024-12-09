В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода, свернувшего не туда

Полиция устанавливает личность молодого мужчины, который погиб в результате ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Пешеход не разминулся с эвакуатором.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 декабря, авария произошла на 8-м километре дороги Голубые озёра — Поляны накануне незадолго до половины одиннадцатого часа вечера. Грузовой «Хёндэ» сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода.

По предварительным данным «Фонтанки», пешеход шёл по обочине в попутном направлении, но неожиданно для водителя свернул на проезжую часть.

Мужчина, которому на вид 25-30 лет, погиб на месте. Его личность и все обстоятельства аварии устанавливают.

За рулём эвакуатора сидел 26-летний уроженец Дагестана. В этом году он успел оплатить десять штрафов за нарушение правил применения ремней безопасности, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности, управление транспортом без диагностической карты и с нарушением правил установки номеров.