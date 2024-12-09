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Общество СК предлагает конфисковывать имущество, полученное при мошенничестве или растрате

СК предлагает конфисковывать имущество, полученное при мошенничестве или растрате

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Следком разработал проект федерального закона о возможности конфисковывать имущество, которое было получено при совершении мошенничества или растраты, когда ущерб измеряется очень значительными суммами. Об этом председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью РИА Новости, опубликованном 9 декабря.

В настоящее время можно конфисковать имущество, которое получено в результате других преступлений, например при злоупотреблении должностными полномочиями, похищении человека, убийстве — но не при мошенничестве и растрате с использованием служебного положения, в крупном размере и организованной группой.

«Сотрудниками ведомства разработан соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, концептуально поддержанный заинтересованными органами государственной власти и правоохранительного блока», — сказал Бастрыкин.

Сегодня, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день государства ООН информируют общественность о мерах, принятых в этой области.

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Конфискация имущества Александр Бастрыкин Мошенничество Растрата
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Комментарии
17
Фокусник Данилин
3 часа
На святое замахнулись…
михаил.ру
3 часа
прекрасная инициатива
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