Трамп: Украина, возможно, не будет получать столько же военной помощи от США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что новая администрация, вероятно, сократит объемы военной помощи для Украины. Об этом будущий хозяин Белого дома сказал в интервью NBC.

Трамп говорит, что «активно пытается положить конец» конфликту на Украине. Политик добавил, что Киев, возможно, «не будет получать столько же военной помощи от США, когда он вернется к власти».

Ранее Трамп призвал «прекратить огонь и начать переговоры». Он утверждает, что «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие». Отдельно избранный президент обратился к Владимиру Путину, сказав, что сейчас «его время действовать». Также Трамп считает, что помочь в урегулировании мог бы Китай.

В Кремле на это ответили, что позиция России «хорошо известна» и была изложена президентом: переговоры должны идти с учетом реалий «на земле». Путин говорил, что украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а Украина должна получить внеблоковый статус.