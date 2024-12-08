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Власть Боевые действия Трамп: Украина, возможно, не будет получать столько же военной помощи от США

Трамп: Украина, возможно, не будет получать столько же военной помощи от США

2 088
25 комментариев

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что новая администрация, вероятно, сократит объемы военной помощи для Украины. Об этом будущий хозяин Белого дома сказал в интервью NBC.

Трамп говорит, что «активно пытается положить конец» конфликту на Украине. Политик добавил, что Киев, возможно, «не будет получать столько же военной помощи от США, когда он вернется к власти».

Ранее Трамп призвал «прекратить огонь и начать переговоры». Он утверждает, что «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие». Отдельно избранный президент обратился к Владимиру Путину, сказав, что сейчас «его время действовать». Также Трамп считает, что помочь в урегулировании мог бы Китай.

В Кремле на это ответили, что позиция России «хорошо известна» и была изложена президентом: переговоры должны идти с учетом реалий «на земле». Путин говорил, что украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а Украина должна получить внеблоковый статус.

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Комментарии
25
Рострелли
1 час
Какая- то вражеская загнивающая Америка опять диктует свою волю миру. А как же наше мировое лидерство и построение многополярного мира ? В каком таком мире Россия лидер - то? Четверть века сотрясание воздуха - и в конце "пук и треньк".
Гость
1 час
...не будет получать столько же военной помощи... Ключевое слово ".столько". Фраза имеет два значения.
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