Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

1 м/c,

вос.

 770мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Дамаск пал. Асад бежал из страны
Алисе Фрейндлих — 90 лет
Копим на будущее
Переговоры о мире
Куда пойти на выходных
Нет спроса на автомобили
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Боевые действия «Наша позиция хорошо известна». Кремль — о переговорах по Украине

«Наша позиция хорошо известна». Кремль — о переговорах по Украине

1 533
18 комментариев

Россия открыта для переговоров по Украине, позиция Москвы известна. Об этом журналистам 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о словах Владимира Путина, который «неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы», исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга и партнёров по БРИКС.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в министерстве иностранных дел России», — добавил Песков.

Делая заявление в июне, президент РФ подчеркнул, что переговоры должны идти с учетом реалий «на земле», а не исходя из «хотелок Киева». Путин заявил, что украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а Украина должна получить внеблоковый статус.

«Украинские войска полностью должны быть выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — заявил тогда Путин. В октябре он отмечал, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе документа, подготовленного в Стамбуле.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Игорь Протасов
1 час
Сдуваетсчя геополитический пузырь, надутый Кремлем :-)
Отец Родной
1 час
Позишн намбер Ван - открывай чемодан
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Новости компаний
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05