Россия открыта для переговоров по Украине, позиция Москвы известна. Об этом журналистам 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о словах Владимира Путина, который «неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы», исходящие в первую очередь от стран Глобального Юга и партнёров по БРИКС.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в министерстве иностранных дел России», — добавил Песков.

Делая заявление в июне, президент РФ подчеркнул, что переговоры должны идти с учетом реалий «на земле», а не исходя из «хотелок Киева». Путин заявил, что украинские войска должны быть выведены со всей территории новых регионов РФ, а Украина должна получить внеблоковый статус.

«Украинские войска полностью должны быть выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — заявил тогда Путин. В октябре он отмечал, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе документа, подготовленного в Стамбуле.