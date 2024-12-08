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Спорт Песня сентиментального чемпиона. Как компьютеры изменили шахматный мир

Песня сентиментального чемпиона. Как компьютеры изменили шахматный мир

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Гукеш Доммараджу и Дин Лижень

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Матч за звание чемпиона мира по шахматам в Сингапуре можно назвать поединком неисправимого пессимиста с невероятным оптимистом. Чемпион мира — китайский гроссмейстер Дин Лижень — показывает сильную игру при совершенно подавленном психологическом настрое: он тратит много времени, нерешителен, неуверен в себе, явно переоценивает угрозы противника, недооценивая преимущества своей позиции. Имея перевес, Дин готов повторять ходы ради ничьей, но, что удивительно, его соперник, 18-летний индийский шахматист Гукеш Доммараджу, в худших позициях уклоняется от навязчивых предложений миролюбивого китайца и без всякого почтения готов продолжать сражаться до голых королей. «Я просто очень люблю шахматы», — оправдывался он на пресс-конференциях.

Есть одна особенность нынешнего матча — хотя партии выглядят скучноватыми, а уровень игры кажется не всегда достойным такого высокого уровня, но беспристрастные компьютерные оценки разбивают эту иллюзию: уровню «точности ходов», которые умная программа выставляет участникам матча, шахматисты XX века могли бы позавидовать. Так, в 9-й партии компьютер оценил точность действий каждого соперника в 99%.

Пусть эксперты обсуждают странный характер этого матча, но читатели «Фонтанки» к такому сюжету должны были быть готовы. Никита Витюгов, тренер Яна Непомнящего в предыдущем матче на первенство мира, предсказывал тактику чемпиона: свести матч к ничьей, чтобы иметь на тай-брейке преимущество перед менее опытным соперником, ведь рейтинг Дин Лиженя в быстрых шахматах значительно выше.

После 10 партий соперники одержали по одной победе и 8 раз закончили вничью. Осталось сыграть еще четыре партии с классическим контролем. Если счет останется равным, то настанет серия «шахматных пенальти» — быстрые партии.

Гроссмейстер Никита Витюгов рассказывает о ходе матча.

— Что для вас стало неожиданным в матче? Гукеш же считался фаворитом?

— Матч протекает в равной борьбе, но, пожалуй, потому, что Гукеш опустился на текущий уровень Дина, а не чемпион поднялся на уровень претендента. Мне кажется, даже не Дин оказался не так безнадежен, скорее Гукеш не так страшен, более человечен.

— Какая тактика у соперников?

— Диспозиция на остаток матча ясна. Дин «тянет время», пытаясь сделать ничью в классику. Надо сказать, что его интуиция никуда не делась и в условиях недостатка времени он играет отлично. Видимо, когда время есть, плохое ментальное состояние сказывается, и он успевает убедить себя в чем-то негативном.

В матче с Непомнящим в первых партиях Дин физически не мог сидеть за доской и даже свой ход обдумывал в комнате отдыха. Сейчас он постоянно на месте, постоянно бросает испытующие взгляды на соперника, но свой тайм-менеджмент, расходование времени ему предстоит улучшать. Гукешу надо побеждать. Он уже не раз отказывался от ничьей в худшей позиции, демонстрируя готовность рисковать. Осталось вернуться на свой же недавний уровень.

— То есть вся борьба впереди?

— Игроки в матче — сообщающиеся сосуды. Есть известный закон в шахматах: имеющий преимущество обязан атаковать под угрозой его утраты. То же справедливо о матчевой стратегии. Просто выйти вперед недостаточно, надо всегда развивать успех, улучшать свое положение, поскольку (ключевое) — матч всегда движется в какую-то сторону. Или в сторону чемпиона, или претендента. Динамика может меняться, даже несколько раз по ходу матча, но инициатива всегда на чьей-то стороне, никогда не висит в воздухе. Поэтому вяло проведенная Дином вторая партия стала своеобразным прологом к поражению в третьей. Возможно, сказался стресс от победы (не шутка). Если посмотреть статистику последних матчей, за победами очень часто следовали поражения — или в следующей партии, или через одну. Груз лидерства в матче — физически истощающая вещь. Благо Гукеша в том, что, вероятно, в силу возраста он менее восприимчив к этому. По его же словам, пока весь мир для него существует вокруг игры в шахматы.

И пока понимания значимости пышных приемов, торжеств, критики, быта, просто человеческой жизни у индуса в полной мере может не быть.

— Вопрос «кто победит?» задавать некорректно, поэтому попрошу хоть какой-то прогноз…

— Стартовый стресс — основная причина поражения претендента в первой партии — преодолен. За счет чего Дин может выиграть еще партию — для меня загадка. Но ресурсы для усиления у китайца есть, и даже без должной дебютной подготовки в матче вполне можно бороться. Напряжение слишком велико, и просто играть в нормальные шахматы, необязательно чемпионские, но и не ниже супергроссмейстерского уровня, — уже большое подспорье.

— Насколько изменились шахматы с появлением сильных движков?

— Суть самой игры осталась прежней: надо быть сильнее, хитрее, практичнее, быстрее, выносливее соперника. А форма шахмат поменялась принципиально. Интенсивность возросла в разы. Работа над шахматами — больше не секрет советской шахматной школы: движок объяснит в цифровом выражении, какой тип позиций предпочтительнее, как лучше сделать «форточку» для короля — h3 или g3, какую ладью вывести на е1 — с а1 или h1. Сейчас знание о шахматах можно буквально добывать дома с помощью своего компьютера, почти как биткоин. Это делает еще более ценной работу тренера: как разобраться в этом потоке информации? что важно, что нужно отсекать? Ведь память не безгранична. И шахматы — игра, а не доказывание теоремы.

— Зато интересно следить за партиями матча онлайн, ведь компьютер показывает, какой ход в позиции лучший…

— После появления трансляций партий с оценкой движка все увидели, насколько часто ошибаются даже сильнейшие шахматисты. Это неизбежно привело к некоему «развенчанию» профессионалов у части зрителей: телефон каждого любителя показывает ошибку за секунду, а вы, гроссмейстеры, тут делаете вид, что это дело вашей жизни, за это вам должны платить, хотя всё же «очевидно»!

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