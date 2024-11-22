На его месте мог быть Ян. Битва за корону в отсутствие короля

Источник: Коллаж ФИДЕ / «Фонтанка.ру»







23 ноября в Сингапуре открывается матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом Дин Лижэнем и претендентом Гукешем. Бюджет матча — 8,5 млн долларов, призовой фонд — 2,5 млн.

«Это кто такие? Где Магнус Карлсен?» — спросят многие читатели, которые внимательно не следили за шахматными интригами последних лет. В 2013 году 22-летний Магнус Карлсен, победив Ананда, стал 16-м чемпионом мира и с тех пор является безоговорочным лидером мировых шахмат. Он и сейчас шахматист номер один и по рейтингу, и по влиянию. Но в 2022 году он неожиданно отказался защищать свой титул (сразу вспоминается Бобби Фишер).

В своем последнем чемпионском матче он победил Яна Непомнящего в Дубае в 2021 году со счетом 4:0 при семи ничьих. В 2022 году Ян опять стал претендентом, но Карлсену, похоже, стало скучно играть партии с классическим контролем, сейчас он предпочитает блиц, рапид и шахматы Фишера. Для характеристики бывшего чемпиона приведу один пример. Как-то в партии на первый ход 1. е2-е4 Магнус ответил: 1…. g7-g5. Компьютерная программа Stockfish считает, что это самый дурацкий ход в этой позиции, даже отдающий пешку 1… b7-b5 оценивает выше, но его соперник — сильный азербайджанский гроссмейстер Мамедов — сразу сдался, усмотрев в жесте шахматного суперстара высокомерие и неуважение к сопернику.

Источник: Мария Емельянова / ФИДЕ







После отказа Карлсена от матча тренер Непомнящего гроссмейстер Никита Витюгов написал:

«Что это было? Путь от „игрока без советской шахматной школы“ до величайшего чемпиона в истории шахмат. Победа в турнире претендентов с первой попытки (с поражением в последнем туре!). Пять выигранных матчей на первенство мира. Тотальное доминирование во всех разновидностях шахмат, вместе и врозь в каждой отдельной дисциплине. Переписанные мыслимые цифровые и рейтинговые рекорды. <…>

Карлсен не уходит из шахмат. Не затворничает, как Бобби Фишер. Прощается с титулом по-скандинавски. Скромно помогая своему клубу впервые выиграть норвежскую лигу. Как футболка с надписью Chanel. Высокомерная простота, которая даже не пытается обмануть.

Нет сомнений, что Магнус искренен в своих действиях. Он достиг всего. Насытился. Классические шахматы за эти годы стали намного более “близкой” игрой, особенно при полугодовой подготовке. Можно проиграть! Для отказа от матча (но не от титула, значимость которого уже начали принижать “эксперты”) сошлось много факторов. Разгромная победа [над Яном Непомнящим — 4:0 при семи ничьих] в Дубае. Оптическое отсутствие достойного соперника. Если не Карлсен — то кто? Пандемия и бум онлайн-шахмат. Рост и расширение околошахматной империи Play Magnus. Токсичность российских спортсменов. Наконец, на протяжении шахматной истории во втором матче претендент пугающе часто обыгрывал чемпиона.

Я никогда не прощу Карлсену его отказ от второго матча с Непомнящим. Ни как болельщик, ни как профессионал. К счастью, ему нет до этого ровно никакого дела».

В отсутствие чемпиона в 2022 году в матче за титул в Астане сыграли победитель турнира претендентов Ян Непомнящий и занявший второе место китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, незадолго до этого установивший рекорд: более года он не проиграл ни одной из 100 партий с классическим контролем (29 побед, 71 ничья). Основная часть матча закончилась вничью, но Дин победил на тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира.

Источник: worldchampionship.fide.com







Неожиданная победа надломила нового чемпиона, он потерпел ряд болезненных поражений и откатился в рейтинге на 23 место. Полтора месяца назад Дин признался, что у него есть психологические проблемы: «Мне кажется, что я уже не играю так, как раньше... И я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова достичь этого уровня». Но он не намерен сдаваться: «Мне нравится, что СМИ считают меня аутсайдером. Я постараюсь их удивить». Не стоит недооценивать китайского чемпиона, «нечаянно пригретых славой» среди семнадцати шахматных королей еще не было. Каждый оставил в истории свой след.

Его амбициозный соперник — 18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу — уже установил два рекорда: стал самым молодым победителем турнира претендентов (в 17 лет) и станет самым молодым участником чемпионского матча. В отличие от своего соперника Гукеш в этом году показал фантастическую игру на первой доске сборной Индии на Шахматной олимпиаде в Будапеште: его команда завоевала золотые медали, а Гукеш получил приз за лучший результат на первой доске. Индийский вундеркинд — фаворит в матче и может стать самым молодым чемпионом в истории.

Источник: Michał Walusza / worldchampionship.fide.com







Почему же Магнус Карлсен отказался от звания чемпиона? И мог ли быть объявлен чемпионом Ян Непомнящий? Что за шахматисты будут бороться за шахматную корону в Сингапуре? Почему так интересен этот матч, в котором впервые встретятся два представителя Азии?

Об этом автор этих строк Владислав Бачуров беседует с тренером Яна Непомнящего в матче с Дин Лижэнем, чемпионом России 2021 года, двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы, бронзовым призером Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной России Никитой Витюговым.

— Почему матч за звание чемпиона мира проходит без лучшего шахматиста?

— Гарри Каспаров (* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, а Росфинмониторингом включен в российский список «террористов и экстремистов»), говоря о предстоящем матче, заметил, что для него этот матч не является матчем на первенство мира, поскольку в нем не играют сильнейшие шахматисты мира. С момента завершения карьеры в 2005 году, Гарри Кимович высказывался схожим образом о нескольких матчах. Я не могу представить такой комментарий в другом виде спорта. Цель любого чемпионата — определение сильнейшего на сегодняшний день, но в шахматах часто все вывернуто наизнанку. Оказывается, сильнейший уже есть и чемпионом мира ему для этого быть не обязательно.

Магнус Карлсен отказался защищать звание чемпиона мира в 2023 году. Не уникальная ситуация для шахмат. Алехин умер непобежденным. Но Магнус взял пример с Фишера, выдвигая нереалистичные требования к ФИДЕ по изменению регламента матча — две партии в день, игра по сетам из 4-х партий.

Шахматам следует меняться, ускоряться, возможно, внедрять активнее шахматы Фишера, исключающие дебютную теорию. Но отказ Магнуса защищать титул, на мой взгляд, объясняется проще — страх поражения, бремя великих. Апокриф гласит, что, выиграв звание чемпиона мира в 23 года, норвежец заявил, что хочет быть чемпионом в течение следующих 25 лет. Его хватило на 10. Уйти непобежденным невозможно — только убежать. И для меня этот отказ проиграть свой матч (не обязательно следующий, но в перспективе это неизбежно, как смерть и налоги), поставить свое эго выше спортивных принципов является серьезным изъяном в карьере Карлсена.

Всё, что он при этом говорит, значения не имеет. Это могут быть здравые мысли сами по себе, но первично другое. Опять же — не он первый такой, в шахматах принять поражение не могут многие. Каково это было бы для, возможно, величайшего шахматиста в истории?

— Новые шахматные лидеры в мире — Индия и Китай. У китайских шахматистов есть мощная государственная поддержка, у юных индийских шахматных талантов есть спонсоры из индийских миллиардеров. У Гукеша пятилетний контракт с фирмой WestBridge Capital, ее глава Сандип Сингхал про финансовую поддержку заявил: «Мы позаботимся о том, чтобы у Гукеша были все ресурсы достичь вершины». Но у индийского вундеркинда и шахматные ресурсы на высоте. У кого поддержка будет сильнее?



— Парадокс — у Китая оба чемпионских титула, мужской и женский, две сильные сборные, но в то же время Индия сильнее на порядок, особенно в перспективе. На Олимпиаде в Будапеште за сборную Китая выступали шахматисты, по сути завершившие международную карьеру 10 лет назад — никто не пришел им на смену за это время.

У Китая есть еще одна интересная специфика, особенно ярко проявляющаяся в женских шахматах. Спортсмена «выжимают» в годы его пиковых возможностей, следует недолгий всплеск и скоротечное завершение активной соревновательной карьеры.

Индия же готовится к доминированию на годы вперед. Работают законы капиталистического мира: вложенные деньги позволяют привлекать квалифицированных тренеров, проводить турниры, заключать спонсорские контракты отнюдь не только с ведущими шахматистами. Сложился феномен индийского шахматиста: он готов играть в командных соревнованиях за минимальные деньги или вообще просто так (что немыслимо для условного европейца), поскольку основные деньги он получает от индийских спонсоров. И даже призы в турнирах интересуют его не в первую очередь.

Небольшой эксперт в индийском спорте, но, кажется, что только крикет популярнее шахмат. Особая роль у Виши Ананда. Виши, сир, как почтительно называют его на родине, стал первым индийским гроссмейстером в истории. Наверное, ни один шахматист не сделал для своей нации столько, не оказал такого мощного влияния на развитие шахмат в своей стране.

— Шапка Мономаха оказалась тяжела для Дин Лижэня. Почему он сломался? Сможет ли Дин справиться со своими психологическими проблемами и оказать сопротивление молодому претенденту?



— Мне кажется, крутое психологическое пике, в которое вошел Дин после матча, во многом связано с тем, что он отнюдь не стремился стать чемпионом мира. Довольно некрасивая история вышла с организованным в последний момент соревнованием в Китае весной 2022 года — после дисквалификации Карякина Дину для попадания в турнир претендентов требовалось сыграть какое-то количество партий, чтобы подтвердить свой рейтинг. Там играло несколько человек, и все партии без участия Дина завершились быстрой ничьей. Еще раз зафиксируем — Дин не отобрался в турнир претендентов, попав благодаря странному турниру и отстранению Карякина. И со второго места в турнире претендентов принял участие в матче только из-за отказа Карлсена.

Кстати, если бы Карлсен отказался от матча после победы Яна в турнире претендентов, то Непомнящий мог быть объявлен чемпионом мира, как Карпов в 1975 году после отказа Фишера.

Но нынешний чемпион мира мне видится весьма достойным спортсменом (уверен, история с турниром случилась не по его инициативе), и пройденный им путь, кажется, оказался совсем не таким, каким он сам ожидал, хотя и привел к цели.

Уверен, что матч в Астане проиграл Ян, а не выиграл Дин, что, впрочем, не меняет результата. Доминирование Яна особенно в дебюте было подавляющим. Дин боролся как мог, явно не проведя должной подготовки к матчу, поэтому по ходу матча ему оставалось только «прыгать» по дебютам. Действительно выдающиеся, чемпионские шахматы китаец показал на тай-брейке, но Ян имел несколько прекрасных возможностей закончить матч раньше. Кстати, мне кажется, и в Сингапуре Гукешу не стоит доводить дело до быстрых шахмат — в них Дин мне видится серьёзным фаворитом.

— Чего ждать от матча, почему он должен быть интересен любителям шахмат?

— Это матч дерзкого юноши, который в 16 лет выглядел старше, чем чемпион мира сейчас. Он почти вдвое младше, как минимум вдвое универсальнее (можно ли?!). Дина с его бумажным рукопожатием, кажется, может сдуть сквозняк из форточки, но нам, европейцам, не понять эту китайскую крепость. Он не играет по Остапу Бендеру — 1.е4 не увидишь в его партиях. Он не занимает много пространства ни физически, ни энергетически. 12 лет назад я обыграл его в Петербурге, год спустя был близок к еще одной победе. Не считал это большим достижением — учившийся тогда, если память не подводит, на адвоката, Дин не производил магического впечатления. В качестве тренера с ним в Сингапур поедет гроссмейстер с приятным русскому уху именем Ни Хуа.

— Спасский жаловался на каком-то давнем турнире Аэрофлот-опене: «Вот раньше играли люди, какие имена, а сейчас захожу в зал, смотрю — партия: Ни Хуа — Непомнящий»…

— Все предрекают победу Гукеша, вероятно, разгромную, но давайте вернемся всего на год назад. В турнире Гранд Свисс, сильнейшем опене года, индус обретался в нижней половине таблицы, проигрывал, пытался отыграться, эмоционально, по-юношески, снова проигрывал, и лишь к финишу как-то стабилизировался. На турнире в Лондоне в декабре — похожая картина. Неровное качество, пробелы в игре (у кого их нет в 17 лет!), много желания. И потом неожиданный успех. Как и в случае Дина — в турнире на родине, организованном специально для него и Эригаиси в последний момент. Победа в нем принесла Гукешу место в турнире претендентов через FIDE Circuit, шахматный аналог теннисного тура (со своей спецификой, как видим). На турнире претендентов в Торонто Гукеша было не узнать — спокойный, уверенный в себе юный дебютант. Оксюморон! Даже Магнус Карлсен признает, что Гукеш для него — загадка. Его уровень игры в последнее время, особенно в турнире претендентов и на Олимпиаде, заставляет сожалеть, что соперником в матче будет не сам Карлсен. Это было бы что-то легендарное, как говорят сейчас, битва уровня агента Смита и Нео Андерсона.

— Будет ли интрига в матче или, как многие считают, все предрешено?

— Сейчас так не кажется. Дин Лижэню очень важно не поплыть в начале, в идеале — первым выиграть партию. Он не может себе позволить низкую реализацию моментов, много их не будет.

Мой прогноз — если победит Гукеш, то досрочно. Если Дин, то на тай-брейке. В быстрые шахматы индус неожиданно слаб — издержки излишне полагающегося на расчет стиля игры, в то время как в рапиде и блице важнее интуиция. Дин же выигрывал тай-брейк даже у праймового Карлсена.

Владислав Бачуров специально для «Фонтанки.ру»