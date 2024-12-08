Зритель пронес дрон на «Газпром Арену». Скорее всего, на стадион он вернется не скоро

Полиция смогла найти зрителя матча «Зенита» с «Акроном» (1:2), который пронес на стадион беспилотник. На него составили протокол о нарушении правил поведения на матчах.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, служба безопасности стадиона обратилась в полицию поздним вечером накануне. В заявлению прилагалось видео, на котором был запечатлен нарушитель с беспилотником. Он его не только принес, но и использовал.

Личность зрителя была установлена, его доставили в отдел, где на него был составлен протокол по статье 20.31 КоАП. За нарушение правил поведения на стадионе ему грозят обязательные работы и запрет на посещение матчей максимум на три года.

Пару месяцев назад из-за радиоуправляемого вертолета на «Газпром Арене» приходилось прерывать игру — игрушка упала на поле. Что характерно, тогда «Зенит» тоже играл с «Акроном».