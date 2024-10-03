Футбольный матч на «Газпром Арене» прервал вертолетик, запущенный школьниками

Начальник службы безопасности стадиона «Газпром Арена» попросил привлечь к административной ответственности подростков, которые накануне запустили над полем радиоуправляемый вертолет и прервали игру. Об этом «Фонтанке» стало известно 3 октября.

Устройство упало на газон и помешало матчу между «Зенитом» и тольяттинским «Акроном». Игру пришлось прервать, чтобы убрать вертолет с поля. В действиях школьников усматривают признаки административных правонарушений, среди которых — нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Ситуацию усугубляет то, что подростки находились на стадионе после десяти вечера.