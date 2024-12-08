Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

1 м/c,

южн.

 770мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Дамаск пал. Асад бежал из страны
Алисе Фрейндлих — 90 лет
Копим на будущее
Переговоры о мире
Куда пойти на выходных
Нет спроса на автомобили
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Посольство: информация о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступала

Посольство: информация о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступала

916
8 комментариев

Информация о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступала. Об этом 8 декабря пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

МИД РФ на фоне событий в Сирии ранее напомнил контакты Ситуационно-кризисного центра.

  • Телефон: +7 (495) 695-45-45 (круглосуточно).

  • Почта: dskc@mid.ru.

8 декабря стало известно, что боевики «вооруженной оппозиции» вошли в Дамаск — столицу Сирии. Режим Башара Асада пал, где он сам — неизвестно. Источники Reuters предполагают, что президент мог погибнуть в авиакатастрофе, но подтверждений тому нет. Премьер-министр страны призвал к проведению выборов. Главное о событиях в Сирии собрали здесь.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Отец Родной
43 минуты
А как же ростовчанин Асад
266138465
40 минут
Выступление В.В.Путина 11 декабря 2017 года на авиабазе Хмеймим: «…задача борьбы с вооружёнными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооружённых сил, в целом решена – решена блестяще. Поздравляю вас!..»
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05