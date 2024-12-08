Посольство: информация о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступала

Информация о погибших или пострадавших россиянах в Сирии не поступала. Об этом 8 декабря пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

МИД РФ на фоне событий в Сирии ранее напомнил контакты Ситуационно-кризисного центра.

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8 декабря стало известно, что боевики «вооруженной оппозиции» вошли в Дамаск — столицу Сирии. Режим Башара Асада пал, где он сам — неизвестно. Источники Reuters предполагают, что президент мог погибнуть в авиакатастрофе, но подтверждений тому нет. Премьер-министр страны призвал к проведению выборов. Главное о событиях в Сирии собрали здесь.