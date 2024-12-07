Эксперт Минэкономразвития: старые доллары отказываются принимать по всему миру

Проблема отказа в приеме долларов старого образца, как, впрочем, и других денежных купюр, носит глобальный характер и касается не только россиян. Об этом, как сообщает 7 декабря ТАСС , заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в неформальной обстановке во время международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!», который прошел в Петербурге на этой неделе.

По словам Кондратьева, принимать купюры старого образца отказываются банки по всему миру. По мнению эксперта, никто не пытается ущемить россиян в правах: таким образом финансовые организации стремятся обезопасить себя «с точки зрения долгосрочных денег», чтобы иметь в распоряжении более свежие купюры.