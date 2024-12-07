Эксперт Минэкономразвития: старые доллары отказываются принимать по всему миру

Проблема отказа в приеме долларов старого образца, как, впрочем, и других денежных купюр, носит глобальный характер и касается не только россиян. Об этом, как сообщает 7 декабря ТАСС, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в неформальной обстановке во время международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!», который прошел в Петербурге на этой неделе.
По словам Кондратьева, принимать купюры старого образца отказываются банки по всему миру. По мнению эксперта, никто не пытается ущемить россиян в правах: таким образом финансовые организации стремятся обезопасить себя «с точки зрения долгосрочных денег», чтобы иметь в распоряжении более свежие купюры.
Как объясняют эксперты, старые купюры проще подделать, кроме того, ветхие дензнаки с повреждениями и заломами сложнее идентифицировать и обрабатывать, писал РБК.
«Фонтанка» рассказывала, что с массовыми отказами в приеме долларов старого образца россияне столкнулись в конце октября. Новые банкноты требуют финансовые учреждения в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте и на других популярных туристических направлениях. Журналист «Фонтанки» пытался обменять банкноты старого образца на новые и потерпел полное фиаско.
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