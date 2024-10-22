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Финансы В АТОР предупредили россиян о проблемах с обменом старых долларов за границей

В АТОР предупредили россиян о проблемах с обменом старых долларов за границей

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17 комментариев

Россияне столкнулись с массовыми отказами в приеме наличных долларов в зарубежных банках и пунктах обмена валюты. Об этом 22 октября сообщила »Российская газета» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Так, доллары нового образца требуют у туристов в таких странах, как Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и на многих других популярных направлениях для отдыха. При этом обновленные купюры должны быть в идеальном состоянии — при наличии надписей и пятен могут возникнуть вопросы.

Проблема с обменом наличных возникла еще в прошлом году, а в 2024 только усугубилась. Это больная тема для россиян, отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян. «Никаких объявлений о проблемах с приемом наличных ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не делали, доллары старого образца из оборота не отзывали», — отметил он.

Отличить доллары старого образца от новых купюр можно по цвету: новые купюры синего цвета, старые — зеленого.

Ранее «Фонтанка» писала, что путешественникам вместо привычных долларов и евро советуют использовать дирхамы ОАЭ и китайские юани. Среди плюсов двух последних валют — свободная конвертация (их легко обменять на другие валюты в большинстве стран мира) и доступность внутри России (дирхамы и юани легко купить в подавляющем большинстве банков).

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Комментарии
17
alexadmin
2 часа
Чтобы помочь россиянам избежать проблем, старые доллары при выезде будут изымать?
Отец Родной
2 часа
Это был самый главный удар по клятой омерике? Рубель теперь воскреснет? Ахахахахахаха
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