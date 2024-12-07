Пиотровский: восстановление Триумфальной арки в Пальмире на паузе

Проект восстановления Триумфальной арки в Пальмире поставлен на паузу. Об этом рассказал на пресс-конференции 7 декабря директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он отметил, что проект реставрации был принят в ЮНЕСКО и полностью одобрен. Это редчайший случай, поскольку Россию и Сирию не очень любят в ЮНЕСКО. Работы по восстановлению Триумфальной арки уже велись: созданы компьютерные модели, начались работы по подготовке площадки для реставрации, определен карьер, недавно обсуждали финансирование, но работы пришлось свернуть.

«Сейчас ситуация в Сирии такая, что работ никаких быть не может, и как раз район Пальмиры подвергся бомбардировке некоторое время назад. Так что пока пауза, но готовность номер один», — сказал Пиотровский.