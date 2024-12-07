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Общество Пиотровский: восстановление Триумфальной арки в Пальмире на паузе

Пиотровский: восстановление Триумфальной арки в Пальмире на паузе

1 519
23 комментария

Проект восстановления Триумфальной арки в Пальмире поставлен на паузу. Об этом рассказал на пресс-конференции 7 декабря директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Он отметил, что проект реставрации был принят в ЮНЕСКО и полностью одобрен. Это редчайший случай, поскольку Россию и Сирию не очень любят в ЮНЕСКО. Работы по восстановлению Триумфальной арки уже велись: созданы компьютерные модели, начались работы по подготовке площадки для реставрации, определен карьер, недавно обсуждали финансирование, но работы пришлось свернуть.

«Сейчас ситуация в Сирии такая, что работ никаких быть не может, и как раз район Пальмиры подвергся бомбардировке некоторое время назад. Так что пока пауза, но готовность номер один», — сказал Пиотровский.

Бóльшая часть архитектурных сооружений Пальмиры, включая колоннаду, храмы и мавзолеи, в том числе и Триумфальная арка, были разрушены в результате военных действий и взрывов в период с 2015 по 2017 год. В проекте восстановления арки в Пальмире участвуют международные организации и специалисты из разных стран.

По оценкам экспертов, исторические камни Триумфальной арки сохранились на 40%. Были найдены древние строительные блоки, которые позволят ее частично восстановить. Утраченные элементы планируется восполнить с использованием аналогичного мраморизованного известняка.

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Эрмитаж Триумфальная арка Пальмира
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Комментарии
23
Эд Хэммет
4 минуты
Какие там ещё триумфальные арки, господи? Самый, что ни на есть прокремлёвский "царьград" вчера пишет: самолёты с наших баз в Сирии угнать может быть успеем, личный состав вывезти полностью будет трудно, а имущество, которое собиралось в Хмеймим и Тартусе 9 лет, придётся оставить боевикам. Картина Репина "Приплыли".
Kit.
18 минут
И ведь не в первый раз.
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