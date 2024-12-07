Пиотровский: восстановление Триумфальной арки в Пальмире на паузе

Проект восстановления Триумфальной арки в Пальмире поставлен на паузу. Об этом рассказал на пресс-конференции 7 декабря директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Он отметил, что проект реставрации был принят в ЮНЕСКО и полностью одобрен. Это редчайший случай, поскольку Россию и Сирию не очень любят в ЮНЕСКО. Работы по восстановлению Триумфальной арки уже велись: созданы компьютерные модели, начались работы по подготовке площадки для реставрации, определен карьер, недавно обсуждали финансирование, но работы пришлось свернуть.
«Сейчас ситуация в Сирии такая, что работ никаких быть не может, и как раз район Пальмиры подвергся бомбардировке некоторое время назад. Так что пока пауза, но готовность номер один», — сказал Пиотровский.
Бóльшая часть архитектурных сооружений Пальмиры, включая колоннаду, храмы и мавзолеи, в том числе и Триумфальная арка, были разрушены в результате военных действий и взрывов в период с 2015 по 2017 год. В проекте восстановления арки в Пальмире участвуют международные организации и специалисты из разных стран.
По оценкам экспертов, исторические камни Триумфальной арки сохранились на 40%. Были найдены древние строительные блоки, которые позволят ее частично восстановить. Утраченные элементы планируется восполнить с использованием аналогичного мраморизованного известняка.
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