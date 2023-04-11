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    В Петербурге завершили проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры. Работы начнут к осени

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    На заседании ученых советов Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа и Московского архитектурного института 11 апреля был одобрен проект реставрации Триумфальной арки III века нашей эры — символа Пальмиры и Сирии в целом.

    Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

    Как рассказали в пресс-службе губернатора, теперь в мае в Дамаске проект будет вынесен на обсуждение международных экспертов, а затем направлен в ЮНЕСКО. После этого в августе-сентябре планируется начать непосредственно сами работы.

    Изучением арки и ее возрождением петербургские ученые занимаются с 2016 года. Была создана 3D-модель современного состояния всей территории Пальмиры площадью 21 квадратный километр — эта модель была передана в дар Сирии и ЮНЕСКО в 2020 году. Весной 2022 года был подписан Меморандум о реставрации Триумфальной арки. А в течение 2022 года Центр спасательной археологии ИИМК РАН под руководством Натальи Соловьевой завершил все мероприятия по посттравматическому реагированию и провел полномасштабные археологические раскопки территории Арки.

    По приблизительным оценкам, реставрация продлится три года.

    Античная Триумфальная арка, вошедшая во многие мировые учебники истории, была взорвана террористами осенью 2015 года.

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    СирияПальмираАрхеологияРеставрация
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