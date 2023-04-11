В Петербурге завершили проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры. Работы начнут к осени

На заседании ученых советов Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа и Московского архитектурного института 11 апреля был одобрен проект реставрации Триумфальной арки III века нашей эры — символа Пальмиры и Сирии в целом.
Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Как рассказали в пресс-службе губернатора, теперь в мае в Дамаске проект будет вынесен на обсуждение международных экспертов, а затем направлен в ЮНЕСКО. После этого в августе-сентябре планируется начать непосредственно сами работы.
Изучением арки и ее возрождением петербургские ученые занимаются с 2016 года. Была создана 3D-модель современного состояния всей территории Пальмиры площадью 21 квадратный километр — эта модель была передана в дар Сирии и ЮНЕСКО в 2020 году. Весной 2022 года был подписан Меморандум о реставрации Триумфальной арки. А в течение 2022 года Центр спасательной археологии ИИМК РАН под руководством Натальи Соловьевой завершил все мероприятия по посттравматическому реагированию и провел полномасштабные археологические раскопки территории Арки.
По приблизительным оценкам, реставрация продлится три года.
Античная Триумфальная арка, вошедшая во многие мировые учебники истории, была взорвана террористами осенью 2015 года.