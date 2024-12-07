Пострадавших от нападения подростка в краснодарской школе выписали домой

Все дети, пострадавшие от нападения подростка с ножом в школе № 94-ф в поселке Российский, получили медицинскую помощь и были отправлены по домам. Об этом 6 декабря сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Региональный Следственный комитет, в свою очередь, сообщил, что были возбуждены два уголовных дела — по статье о хулиганстве с применением оружия и по статье о халатности.