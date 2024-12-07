Пострадавших от нападения подростка в краснодарской школе выписали домой

Все дети, пострадавшие от нападения подростка с ножом в школе № 94-ф в поселке Российский, получили медицинскую помощь и были отправлены по домам. Об этом 6 декабря сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой — на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении оперштаба.
Региональный Следственный комитет, в свою очередь, сообщил, что были возбуждены два уголовных дела — по статье о хулиганстве с применением оружия и по статье о халатности.
Ранее стало известно, что на учеников напал 15-летний мальчик: школьники поссорились, и разногласия переросли в драку. В ходе нее подросток достал нож. В результате трое детей были госпитализированы.
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