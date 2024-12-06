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Власть В Госдуме одобрили приостановку запрета деятельности террористической организации

В Госдуме одобрили приостановку запрета деятельности террористической организации

1 051
14 комментариев

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил к первому чтению законопроект о механизме временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических организаций. В дальнейшем он может позволить исключить «Талибан»* из списка запрещенных в РФ организаций. Это следует из данных информационного ресурса нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает возможность приостановки «запрета деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими». Сделать это может суд на основании заявления Генпрокурора и его заместителя. Главным условием исключения из списка является то, чтобы организация прекратила «осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

«После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Инициативу внесли в Госдуму 25 ноября. Ее соавторами являются сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Николай Федоров, Владимир Кожин. Проект планируют рассмотреть в Госдуме 10 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России важно развивать отношения с Афганистаном, так как государство расположено в соседнем регионе. Однако официальный представитель Кремля отметил, что «Талибан» пока еще остается в «черном списке».

Также законопроект прокомментировал его соавтор — зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он подчеркнул, что при исключении «Талибана» из списка террористических организаций вступление в него не будет иметь правовых последствий для граждан России.

* Террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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Госдума Террористическая организация Запрет деятельности
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Комментарии
14
Эд Хэммет
47 минут
Всё правильно. Невзоров* с супругой - сообщество экстремистов-террористов. А Талибан - это просто адекватные мужики.
266087295
31 минута
Вот это правильное решение! Недавно эти святые люди запретили женщинам даже разговаривать громко между собой, если это могут услышать посторонние, а активистку, выступавшую за право девочек учиться в школе, изнасиловали на камеру и показали видео всей стране. Какие же они террористы? Это теперь наши союзники и партнеры.
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