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Общество Суд в Москве остановил деятельность «Международной лиги трезвости и здоровья»

Суд в Москве остановил деятельность «Международной лиги трезвости и здоровья»

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2 комментария

В Москве приостановили деятельность Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 6 декабря.

С иском о прекращении деятельности организации в качестве юридического лица обратился в Тушинский суд Москвы Минюст РФ. Суд в свою очередь иск удовлетворил. Причина, по которой ведомство потребовало исключить сведения о «Международной лиге трезвости и здоровья» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРН), — игнорирование организацией подачи отчетности о своей деятельности. Иск был зарегистрирован в столичном суде в октябре этого года.

Как сообщает корреспондент издания, представитель лиги трезвости на судебное заседание не пришел.

Согласно данным СПАРК, «Международная лига трезвости и здоровья» была зарегистрирована в Москве 32 года назад. Руководителем некоммерческой организации с 2016 года является Александр Бодров. Основные виды деятельности НКО — издание книг и газет, подготовка кадров и общая врачебная практика.

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Международная лига трезвости и здоровья Минюст РФ Суд
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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
21 минута
Возмутительно! Депутат Государственной Думы Бийсулиан Султанбиевич Хамзаев не даст соврать!
282738455
11 минут
В России трезвость и здоровье - две вещи несовместные.
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