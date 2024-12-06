Суд в Москве остановил деятельность «Международной лиги трезвости и здоровья»

В Москве приостановили деятельность Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 6 декабря.
С иском о прекращении деятельности организации в качестве юридического лица обратился в Тушинский суд Москвы Минюст РФ. Суд в свою очередь иск удовлетворил. Причина, по которой ведомство потребовало исключить сведения о «Международной лиге трезвости и здоровья» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРН), — игнорирование организацией подачи отчетности о своей деятельности. Иск был зарегистрирован в столичном суде в октябре этого года.
Как сообщает корреспондент издания, представитель лиги трезвости на судебное заседание не пришел.
Согласно данным СПАРК, «Международная лига трезвости и здоровья» была зарегистрирована в Москве 32 года назад. Руководителем некоммерческой организации с 2016 года является Александр Бодров. Основные виды деятельности НКО — издание книг и газет, подготовка кадров и общая врачебная практика.
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