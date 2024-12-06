Суд в Москве остановил деятельность «Международной лиги трезвости и здоровья»

С иском о прекращении деятельности организации в качестве юридического лица обратился в Тушинский суд Москвы Минюст РФ. Суд в свою очередь иск удовлетворил. Причина, по которой ведомство потребовало исключить сведения о «Международной лиге трезвости и здоровья» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРН), — игнорирование организацией подачи отчетности о своей деятельности. Иск был зарегистрирован в столичном суде в октябре этого года.