А на самом деле так. «Фонтанка» показывает актуальный проект станции «Броневая»

По данным «Фонтанки», архитектурный облик будущей станции метро «Броневая» Красносельско-Калининской линии уже разработан. Интерьер мы показывали ранее.

Ряд городских изданий ранее опубликовал рендеры с вестибюлем станции «Броневая». На иллюстрации был логотип «Ленметрогипротранса», что указывало на ее почтенный возраст. Сейчас проектированием коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной» занимается АО «Метрогипротранс».

По данным «Фонтанки», актуальный вид в проектной документации такой.

Источник: «Фонтанка.ру»







Сама станция расположится на углу Благодатной и Новоизмайловского проспекта. Она будет первой после «Путиловской» и станет пересадочной с Кольцевой линией. Далее расположатся «Заставская» (пересадочная с «Московскими воротами»), «Боровая» и «Каретная» («Обводный канал — 2»).