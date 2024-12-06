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Город А на самом деле так. «Фонтанка» показывает актуальный проект станции «Броневая»

А на самом деле так. «Фонтанка» показывает актуальный проект станции «Броневая»

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4 комментария

По данным «Фонтанки», архитектурный облик будущей станции метро «Броневая» Красносельско-Калининской линии уже разработан. Интерьер мы показывали ранее.

Ряд городских изданий ранее опубликовал рендеры с вестибюлем станции «Броневая». На иллюстрации был логотип «Ленметрогипротранса», что указывало на ее почтенный возраст. Сейчас проектированием коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной» занимается АО «Метрогипротранс».

По данным «Фонтанки», актуальный вид в проектной документации такой.

Источник:

Сама станция расположится на углу Благодатной и Новоизмайловского проспекта. Она будет первой после «Путиловской» и станет пересадочной с Кольцевой линией. Далее расположатся «Заставская» (пересадочная с «Московскими воротами»), «Боровая» и «Каретная» («Обводный канал — 2»).

Их предполагаемые интерьеры «Фонтанка» уже показывала. Открытие город обещает в 2030 году.

В данный момент МССС достраивает участок оранжевой линии «Спасская» — «Горный институт» (открытие запланировано до конца года) и коричневой «Казаковская» — «Путиловская» (2025 год). Кроме того, строится продолжение зеленой линии от «Беговой» до «Каменки» (2029).

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Комментарии
5
McGillavry
31 минута
Уже 27 лет как есть одна пересадночная станция с кольцевой линией. Зачем ещё одна, если самой линии нет?
Гость
21 минута
И когда построят? Доживём ли?
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