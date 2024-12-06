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Происшествия «Если бы вместе пошли, обе пострадали бы». Очевидица рассказала о ДТП в 1-м Верхнем переулке

«Если бы вместе пошли, обе пострадали бы». Очевидица рассказала о ДТП в 1-м Верхнем переулке

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4 комментария

В Выборгском районе Петербурга легковой автомобиль сбил женщину во вторник, 3 декабря. Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, петербурженка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Тем не менее очевидица ДТП в 1-м Верхнем переулке не согласна с этой версией происшествия и решила поделиться с нами подробностями увиденного.

Как отмечает собеседница, примерно в 6:45 утра она и ее коллега вышли из автобуса на остановке «База Сортсемовощ». Рядом с этим местом находится пешеходный переход, им и воспользовались женщины. Одна из них немного опередила другую, выйдя вперед на «зебру», после чего ее сбил автомобиль.

«Я только ступила на пешеходный переход, смотрю — летит машина. Она с такой скоростью летела, что там уже невозможно было сделать ничего, и все это, понимаете, секундное дело. <…> Если бы вместе пошли, обе пострадали бы», — рассказывает очевидица.

После того как машина сбила пешехода, водитель остановился, подошел к пострадавшей и вызвал полицию и скорую. Полицейские, в свою очередь, записали ФИО и номер телефона свидетельницы ДТП, но о произошедшем у нее до сих пор не спрашивали.

Между тем очевидица настаивает на том, что ее знакомую по работе сбили на пешеходном переходе, а не вне его зоны. Как добавляет собеседница, место ДТП нельзя назвать безопасным для передвижения как пешеходов, так и водителей, потому что в 1-Верхнем переулке, в том числе у автобусной остановки «База Сортсемовощ», нет уличного освещения.

«Эта проблема касается многих из нас, так как на этом участке очень много рабочих мест, а остановки автобусного транспорта очень востребованы, но передвигаться там просто небезопасно, особенно в темное время суток. <…> Частые ДТП на этом участке подтверждают необходимость предпринять меры», — пишут в петиции, созданной 6 декабря.

В связи с тем, что авария 3 декабря произошла ранним утром, тогда дорога тоже была освещена плохо — отсутствовали даже естественные источники света.

«Я еще только отхожу от произошедшего. У меня давление, и все (ДТП. — Прим. ред.) перед глазами стоит, понимаете? Тем более мы с этой женщиной (пострадавшей. — Прим. ред.) работаем уже, слава богу, лет 20 вместе», — делится собеседница.

По ее информации, пострадавшая до сих пор находится в больнице.

Ранее «Фонтанка» уже писала о ДТП в 1-м Верхнем переулке. В результате происшествия пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина находилась в реанимации с переломом ребер, левого плеча и левой голени.

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Комментарии
4
В д. Гадюкино - дожди.
29 минут
Интересно, это женщина подвирает или в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти настолько деградировали, что не в состоянии определить пешеходный переход? Фотки-то есть?
8588426842
26 минут
в этой промзоне Парнас вообще днище. даже тротуар всего на одной улице
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