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Происшествия На Верхней улице сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

На Верхней улице сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

1 362
7 комментариев

На Верхней улице легковой автомобиль сбил женщину, которая решила перейти дорогу в неположенном месте. Об этом во вторник, 3 декабря, стало известно «Фонтанке».

ДТП в Выборгском районе произошло в 06:35 утра. У дома 8 на Верхней улице 49-летний водитель, управляя автомобилем «Хёндэ-Элантра», наехал на 56-летнюю женщину. Как «Фонтанке» передали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, петербурженка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина находится в реанимации с переломом ребер, левого плеча и левой голени.

По факту происшествия проводится проверка.

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Комментарии
7
Кот учёный
1 час
Там промзона, видимость до бесконечности. Водила залипал в тиктоке?
280303529
53 минуты
Вне зоны перехода не означает, что место неположенное.
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