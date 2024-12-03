На Верхней улице сбили женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

На Верхней улице легковой автомобиль сбил женщину, которая решила перейти дорогу в неположенном месте. Об этом во вторник, 3 декабря, стало известно «Фонтанке».



ДТП в Выборгском районе произошло в 06:35 утра. У дома 8 на Верхней улице 49-летний водитель, управляя автомобилем «Хёндэ-Элантра», наехал на 56-летнюю женщину. Как «Фонтанке» передали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, петербурженка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.



В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщина находится в реанимации с переломом ребер, левого плеча и левой голени.



По факту происшествия проводится проверка.