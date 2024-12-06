Глава «Ленбытхима» арестован за мошенничество с госзаказами

Суд арестовал гендиректора петербургской компании ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, проходящего фигурантом по делу о крупном мошенничестве с гособоронзаказом. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

«По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Михайлову меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

Михайлова задержали 12 сентября этого года, на следующий день он был отправлен под домашний арест. По версии следствия, глава «Ленбытхима» завысил цены на сырье и материалы в рамках контракта с АО «Военторг» на сумму 115 миллионов рублей. Таким образом он, предположительно, похитил около 50 миллионов рублей.

В октябре суд арестовал имущество Михайлова на 40 миллионов рублей. В списке шесть автомобилей, два мотоцикла и доли активов компании.

Отметим, что «Ленбытхим» занимается производством товаров бытовой и промышленной химии, а также моющих и дезинфицирующих средств. Подробнее о том, что известно о бизнесе Михайлова, можно прочитать в нашем материале.