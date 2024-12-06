Защитник «Зенита» Эракович: Есть команды, которые начинают красиво, но «Зенит» в итоге все равно оказывается на первом месте

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Защитник футбольного клуба «Зенит» Страхиня Эракович в интервью отделу спорта «Фонтанки» рассказал о своей травме, судейских ошибках и отношениях с богом.

Сербский защитник Страхиня Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в июне 2023 года. 50 матчей во всех турнирах, отдал пять голевых передачи, заработал 18 желтых карточек. В среднем он проводит на поле по 82,5 минуты. Сейчас Страхиня восстанавливается после травмы, полученной в непростом матче против «Оренбурга» .

Уже завтра, 7 декабря на «Газпром Арене» «Зенит» проведет последний матч в этом году против «Акрона». Как заявил на предматчевой пресс-конференции Сергей Семак, по участию в этой игре Эраковича решение еще не принято. При этом главный тренер сине-бело-голубых добавил, что сербский футболист «потихоньку включается».

— Как ваше самочувствие после игры с «Оренбургом»? Вы уходили с поля на 41-й минуте и держались за бок.

— Да, еще побаливает мышца под ребром, уже лучше себя чувствую, но еще не до конца прошло.

— Ждали, что будет такая жесткая игра?

— С ними всегда сложно играть, особенно на их поле, потому что там искусственный газон, плюс и игра проходила достаточно рано по времени. «Оренбург» — это сильный соперник. Мы всегда ожидаем, что с ними будет сложно. Но важно, что мы выиграли и получили свои три очка.

— Вас удивляет, что в РПЛ до сих пор играют где-то на искусственных покрытиях?

— Если у команды нет возможности поддерживать на хорошем уровне натуральную траву, то лучше пусть будет в хорошем состоянии искусственная трава, чем непонятно что.

— Нино стал претендентом на попадание в символическую сборную от FIFA. Поздравили его?

— Да, конечно. Он большой молодец. Это большая честь и для него лично, и для клуба. И действительно, мне очень приятно было увидеть его в этом списке.

— Кто еще, на ваш взгляд, мог бы войти в эту сборную из «Зенита»?

— Не знаю, я бы всех включил.

— Сильно ли на команду давит 100-летний юбилей?

— На самом деле, это повторяется из года в год. Каждый год от нас ожидают побед и первых мест. И, конечно, дай Бог, чтобы в этом году все получилось. Но в любом случае, в «Зените» каждый год цель только одна — побеждать.

— А руководство часто напоминает в раздевалке про юбилей?

— Это не требуется. Мы и сами все понимаем.

— То есть нет такого, что Александр Иванович Медведев приходит и говорит: 100 лет, вы должны…

— Мы и сами все знаем и понимаем, все-таки мы не маленькие дети. На самом деле у нас и у самих высокая мотивация играть и побеждать и ради себя, и ради клуба. Поэтому здесь не требуется каких-то дополнительных слов.

— «Зенит» стартовал в этом сезоне очень уверенно: пять побед подряд с общим счетом 20:2. Но потом что-то сломалось в игре. Что произошло?

— Можно взять в пример «Манчестер Сити», у которого была пятиматчевая серия без побед. При этом сколько они побеждали до этого. У любой команды есть периоды взлетов, и периоды падения. Мы столько лет подряд играем хорошо, занимаем первые места. В РПЛ тоже есть команды, которые вроде бы начинают красиво, а в итоге «Зенит» все равно оказывается на первом месте. И сейчас, например, даже если посмотреть Лигу Европы и Лигу чемпионов, там тоже есть сильные команды, у которых есть проблемы с игрой и результатом. Да, мы сейчас играем не так ярко, как в начале. Я понимаю, что болельщикам нравится, когда их команда побеждает со счетом 3:0, но самое важное, что мы движемся вперед к своей цели и берем свои очки.

— В августе в матче против «Спартака» ваше удаление стало одним из главных эпизодов игры. Уже потом по соцсетям разлетелся кадр, как вас целовал в голову главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Сильно удивились, когда после матча один из журналистов спросил не специально ли вы удалились, чтобы помочь своему бывшему наставнику?

— Знаете, журналисты и в Сербии, и в России ведут себя одинаково, и все время пытаются тебя спровоцировать. Понимаете, футбол — это живая вещь. На поле никогда не знаешь, что произойдет через три секунды, как ты сыграешь в том или ином эпизоде. Поэтому это просто нормальный человеческий жест.

— В июне сербский защитник «Балтики» Радмановач после поражения от «Зенита» (1:2) в финале Кубка показал средний палец в сторону празднующих игроков петербургской команды. Он потом еще сказал, что палец показал вам и что это была просто дружеская шутка. Действительно ли он вам это показывал?

— Я абсолютно уверен, что это шутка, которая предназначалась лично мне. Как раз перед этим мы немножко подтрунивали друг над другом по поводу игры, победы и так далее. Поэтому этот жест предназначался только мне и исключительно в шутку. Здесь не было намерения кого-то обидеть.

— В марте Семак говорил, что в Сербии есть много хороших игроков, которые могут усилить «Зенит». Кого вы могли бы предложить?

— Очень много.

— Например?

— Из сборной Сербии, мне кажется, каждый бы мог помочь «Зениту». Я бы хотел, чтобы в «Зените» было как можно больше сербских футболистов.

— Было ли такое, что Семак к вам подходил, спрашивал ваше мнение насчет кого-то из возможных новичков из Сербии?

— Нет, такого не было.

— У вас был период в октябре, когда вы больше месяца не выходили в стартовом составе. Сильно ли это давило?

— Да, такой момент был. Ну это было решение тренера. Я на самом деле в эти вопросы не влезаю. Если тренер так решил — значит, так. Я со своей стороны продолжал работать и выкладываться на тренировках.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







— В такие моменты закрадываются ли мысли, что, возможно, потеряли доверие тренера?

— Нет. Я всегда верю в себя. Мне хочется думать, что и в клубе в меня верят. У каждого игрока есть матчи, в которых он не участвует.

— После этого перерыва вы вышли в старте против «Динамо» и провели отличный матч. Вы по многим показателям были одним из лучших игроков в составе «Зенита». Это было ваше желание показать, что вы все-таки достойны этого места?

— На самом деле, каждая игра — это попытка доказать и подтвердить свою квалификацию. И не важно, играл ли ты до этого или не играл, ты должен выйти против любого соперника, как на самую важную игру и выложиться по-максимуму.

— Переход Соболева стал главной трансферной сагой этого лета. Следили ли вы за новостями?

— Нет, я вообще не читаю спортивных новостей. Только какие-то общественно-политические издания. Хотя, конечно, я слышал про Соболева. Что-то мне встречалось в соцсетях, но специально я не искал ничего на эту тему.

— Как встретили Соболева в «Зените» с учетом того, что в прошлом у него были конфликты с некоторыми из петербургских игроков в матчах?

— Да нормально мы его приняли. Мне кажется, что и он отлично вписался в коллектив. Он хороший парень.

— Тем не менее его адаптация в «Зените» сильно затягивается. Может, по нему видно, насколько сильно он из-за этого переживает?

— Каждый игрок проходит период адаптации в новом клубе. Сейчас такой период у Александра. В любом случае, он футболист достаточно высокого уровня, который активно участвует в игре. Уверен, что дальше он будет показывать себя все лучше и лучше.

— Андрей Аршавин считает, что причина в том, что Соболева слишком долго тренировался индивидуально. Действительно ли это такая большая проблема?

— Сложно сказать. Хотя, конечно, тренировки с командой всегда дают гораздо лучший результат, чем индивидуальные занятия. В командных тренировках ты получаешь максимум.

— Было ли давление со стороны руководства, когда вы шли на втором месте?

— Нет, все было очень спокойно. Мы продолжали работать в своем режиме, анализировали матчи и наши ошибки, старались тренироваться еще лучше, чтобы вернуться на первое место.

— Неоднократно говорилось, и Сергей Семак тоже это упоминал, что «Зенит» идет по своему графику, то есть набирает столько же очков, как и в предыдущие чемпионские сезоны. И тем не менее, «Краснодар» вас обгонял какое-то время. Не было ли ощущения какой-то безнадежности от того, что ты все делаешь как обычно, но все равно идешь на втором месте?

— Ну знаете, мы все-таки не на последнем месте шли.Чемпионат длится до мая, в итоге сейчас мы снова на первом месте. А вообще не так важно, кто идет первым в декабре, феврале или в марте, главное, кто будет наверху 25 мая.

— По стечению обстоятельств, «Зенит» в последнее время занимает одно из первых мест по количеству судейских ошибок в пользу соперника. Заметно ли это на поле и чувствуете ли вы в этом несправедливость?

— Я не отслеживал эти данные, и даже не знал, что существует такая статистика. В любом случае, судьи такие же живые люди, как и мы, и ровно так же могут совершать ошибки. Я лишь надеюсь, что в будущем ошибок в футболе будет меньше, и верю, что те ошибки, которые были, совершались непреднамеренно.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







— Когда в последний раз видели Сергея Семака в бешенстве?

— В бешенстве — никогда, «разносы» по делу бывают, это нормальное явление.

— Просто со стороны он создает впечатление абсолютно спокойного человека.

— Ну, такое есть, да. Ну, да, но он, скажем так, не злится постоянно. Обычно он всегда старается сохраняет спокойствие, но, если мы плохо играем, может и покричать на нас. Да и мы сами на себя злимся в такие моменты, на самом деле.

— Например, недавно Станкович разбил стекло на скамейке запасных. Сложно представить, чтобы Семак сделал что-то подобное.

— Ого, не слышал такого про Станковича. Наверное, после такого неудачного матча я и сам мог бы что-то подобное сделать. Это же происходит в доли секунды. Это все эмоции.

— Разговаривал с Сергеем Волковым вскоре после его перехода в «Зенит», и он много рассказывал о своей диете, о том, насколько серьезно относится к своему режиму, и питанию. Например, он закупался мясом только на одной ферме, а также носил специальное кольцо, которое помогало ему отслеживать свое состояние. Насколько фанатично вы следите за собой?

— Специальных гаджетов у меня нет. Но естественно, я слежу за своим телом, за своим состоянием, потому что это поможет мне дольше играть в футбол, то есть заниматься моим любимым делом. Поэтому, конечно, я слежу за тем, что я ем. Думаю, что сейчас уже нет таких футболистов, которые бы не следили за этим. С другой стороны, важно и не переусердствовать. Во всем важна мера.

— Что можете позволить себе из вредного?

— Ну так вот сходу ничего на ум не приходит. Ну вот, когда у нас будет перерыв, наверное, что-то себе позволю. Ну, пиццу, например.

— Есть ли у вас собственный диетолог?

— Диетолога нет, но есть тренер в Сербии, с которым я общаюсь. Он не нутрициолог, но он отслеживает мое состояние и дает свои рекомендации.

— В отличие от «Црвена Звезды», в «Зените» сейчас у вас сейчас нет возможности играть в Лиге чемпионов. Скучаете по этим ощущениям?

— Да, конечно, всем нам хотелось бы сыграть — наши клубы этого заслуживают. Но я очень хотел перейти в «Зенит», и я очень доволен и счастлив тем, что я сейчас здесь. Клуб делает все, чтобы мы имели мировой опыт: «Сепахан», «Фенербахче», «Войводина», «Нефтчи», наши товарищеские турниры, показывают — мы держим уровень. Конечно, хотелось бы в составе «Зенита» сыграть в Лиге Чемпионов, но сейчас это не от нас зависит, мы профессионалы, любим свой клуб и делаем свою работу. Но никто не знает, что будет завтра. Может быть, в следующем сезоне. Я, честно, в это не влезаю, даже не задумываюсь над этим. Но, конечно, мне хотелось бы когда-нибудь снова сыграть в Лиге Чемпионов.

— После вылета сборной Сербии на Евро-24, вы выложили в сториз фразу «Позор не волнует того, у кого нет стыда». Связана ли эта фраза с тем, что вас не взяли на Евро? Можете расшифровать, что это значило?

— На самом деле после того, как я это написал, в Сербии об этом много говорили. В Сербии все сразу восприняли это как какое-то конкретное послание, но на самом деле это не так. Я не знаю, насколько смысл этой фразы в России понятен, но я думал, что в Сербии ее считают сразу же. Это просто общее послание к людям в целом. Иногда я могу что-то прочитать из афоризмов, мыслей мудрых людей, И конкретно эта цитата меня зацепила. Сборная Сербии и ее результаты на Евро-2024 никакого отношения к ней не имели.

— Почти год назад, в январе, вы говорили, что через пару месяцев будете давать интервью на русском языке. Но сейчас мы общаемся через переводчика.

— А я могу! Я почти все понимаю, что вы говорите (говорит по-русски — ред.). И, кстати, я уже один раз давал интервью по-русски. Просто иногда не хочется, чтобы меня где-то поняли неправильно. Например, когда я еду в такси или захожу в магазин, я спокойно говорю на русском. Бывают сложности, но люди в основном меня понимают, а я понимаю их.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







— В Сербию в последнее время переехало много россиян. Чувствуется ли русификация Белграда?

— Да, это очень заметно. У нас открывается много русских ресторанов, например. Честно говоря, это приятно это видеть. Сербия — такая страна, которая тепло принимает всех. Мы всем говорим «добро пожаловать», особенно русским.

— Как часто в Петербург приезжают друзья и родственники?

— Мама и папа были три раза. Друзья — один раз.

— Экскурсию по городу уже можете им провести?

— Да, да, конечно. Я показывал им «Газпром Арену», Петропавловскую крепость, Кронштадт, Царское село, Пушкин, природу Ленобласти — тут много мест, где можно хорошо отдохнуть на природе.

— Заметил, что у вас с обратной стороны телефона находится икона. Можете рассказать о ней?

— Да, это икона, которую мне дал священник, когда я была на рождественской службе в Сербии у себя дома. Я не могу сказать, что я сильно по-настоящему воцерковленный человек. У меня нет возможности каждый день ходить на службу, но, когда появляется время, я иду в церковь. Вообще, я считаю, что религия, вера — одна из важнейших вещей в жизни. И человек, когда он посещает церковь или монастырь, переходит в какое-то спокойное состояние, уходят отрицательные мысли. Это всегда успокаивает и становится легче.

— Профессиональным футболистам сложно соблюдать посты. Как у вас с этим?

— Да, с этим сложно. Но я планирую поститься последнюю неделю перед Рождеством.

— Ваш партнер по обороне в «Зените» Нино рассказывал, что после окончания карьеры видит себя священником. А вы?

— Я точно нет. Это слишком большая ответственность. Священники для меня — это святые люди.