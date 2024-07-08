Сергей Волков: я не перестал мечтать о Европе, но сейчас я игрок «Зенита», надо добиться чего-то здесь

Фото: ФК «Зенит» Поделиться Поделиться





Новичок «Зенита» Сергей Волков в интервью отделу спорта «Фонтанки» — о том, почему решил переехать в Петербург, при чем здесь деньги и правда ли, что он зазнался.

«Зенит» объявил о переходе защитника Сергея Волкова две недели назад. 21-летний футболист в прошлом сезоне сыграл в 29 матчах за «Краснодар» во всех турнирах. Мы встретились с ним на базе «Зенита» в Удельном парке после одной из первых тренировок.



— Говорят, что вы давно хотели попасть в «Зенит». Почему?



— Кто говорит?

— Ходят такие разговоры в футбольном мире. Не от одного человека такое слышал.

— Я не комментирую слухи.

— Хорошо. Давайте развенчаем слухи. Когда у вас появилось желание перейти в «Зенит»?

— Когда пришло предложение в футбольный клуб «Краснодар», я решил бросить себе вызов, попробовать свои силы.

— Какой это был месяц?

— Ну вот, начало летних сборов. Когда пришло предложение и клуб сообщил мне об этом, я решил принять этот вызов и приехать сюда.



— Почему?

— Захотел попробовать свои силы в другом клубе, где другие игроки, другая философия. Я пробыл 7 лет в «Краснодаре», начиная с Академии. Я привык ко всему, привык к людям. И я решил, что мне нужно что-то поменять, чтобы дальше расти. Не в том плане, что «Краснодар» какой-то плохой клуб и не дает расти. Просто смена обстановки, вы понимаете сами, дает рост.

— Слышал еще такую версию, что вы не очень верите в то, что «Краснодар» может стать чемпионом, поэтому и выбрали «Зенит», который каждый год гарантированно борется за титул.



— Это только слухи. Зачем им верить? Я же такого лично не говорил.

— «Краснодар», на ваш взгляд, сможет когда-нибудь стать чемпионом?

— Естественно. У них всё впереди. Наверное, вы видели фото базы, какие там условия. Клуб, все сотрудники клуба, персонал и президент прилагают огромные усилия, чтобы стать чемпионами. Поэтому всё впереди.

— Вам тут немало прилетело после официальной презентации, когда вас спросили, хорошо ли, что «Зенит» вырвал у «Краснодара» победу в последнем матче. И вы ответили, что хорошо. Один из самых популярных комментариев: «А он точно играл за «Краснодар»?»



— Разве я как игрок «Зенита» могу сказать: «Зенит» стал чемпионом, и это плохо? Я только пришел в команду. Если бы я был в «Краснодаре», сказал бы, что это плохо. Это то же самое, если бы меня сейчас спросили: Сергей, ты хочешь стать чемпионом в этом году — это хорошо? И я такой: ой, я же играл в «Краснодаре», поэтому нет. Ну бред же. Вот и тут то же самое.

— Понимали, как краснодарские болельщики отнесутся к вашему решению уйти в «Зенит», особенно после такого сезона?

— Я тепло попрощался в своих соцсетях с болельщиками, поэтому... Всегда будет кто-то писать негатив. Такие люди были всегда. Поэтому я на это не обращаю внимания, мне это неинтересно. Люди могут говорить про меня всё, что угодно, но какой я внутри, они никогда не узнают. Поэтому это всего лишь их домыслы. Нужно же как-то обратить на себя внимание. Хотя лучше бы занялись собой и своими проблемами.



Фото: ФК «Зенит» Поделиться Поделиться





— Большинству до сих пор кажется, что увольнение Ивича — самая большая ошибка руководства «Краснодара» в прошлом сезоне. Вы что по этому поводу думаете?

— На самом деле, это уже такая заезженная тема. Уже прошло столько времени, и все до сих пор об этом вспоминают. Но это решение руководства. Если решили сменить тренера, значит, они посчитали этот нужным. Нам оставалось только дальше продолжать играть в футбол и сплотиться как команда и играть до последнего матча, до последних минут. Поэтому мы старались и делали все, что было в наших силах.



— Понятно, что это решение руководства, но на ваш взгляд, действительно ли на тот момент команда была в настолько серьезном кризисе, что надо было срочно менять тренера?

— Не было никакого кризиса, просто... Невезение, наверное, какое-то. Давайте оставим эти все вопросы. Я уже игрок «Зенита», а это уже все в прошлом.

— Давайте еще один вопрос про прошлое. Вы рассказывали, что первое время были в шоке от решения Сторожука перевести вас в защиту. Как пришло смирение?

— Это было так давно. Это были сборы в Турции. На одну из тренировок я приехал и увидел, что меня ставят крайним защитником. Я начал задавать вопросы после тренировки главному тренеру. Он мне объяснил, что у меня есть все возможности стать лучшим на этой позиции. Прошла неделька и мне очень понравилось. Я могу высоко подключаться в обороне, у меня хватает сил бежать туда и обратно. Да, какие-то нюансы в защите мне пришлось улучшать. Да и до сих пор улучшаю. Поэтому в этом плане прибавляем и стараемся. Думаю, в «Зените» со мной индивидуально будет работать тренер. Поэтому все будет хорошо.



— Среди петербургских болельщиков много обсуждалось, что вы переученный вингер, что у вас есть проблемы при игре в обороне, что есть сложности с тем, чтобы держать линию с центральными защитниками. Насколько на вас это давит?

— А кто сказал, что у меня такие проблемы? Откуда это пошло?

— Обсуждалось в зенитовских телеграм-каналах, форумах.

— Это профессиональные аналитики?

— Нет, обычные любители футбола, для которых «Зенит» не пустое слово.

— Я как-то уже отвечал на подобные вопросы. Тогда я журналисту все объяснил и он понял, что все совсем не так, как пишут люди и другие журналисты. Я не говорю, что я какой-то супер-игрок, что я идеальный. Никогда такого не говорил. Всегда есть ошибки, и они всегда будут. Важно то, как ты над ними работаешь, и как их исправляешь. После того большого интервью, люди похоже решили, что я зазнался, что я большого мнения о себе, что я еще ничего не добился, а уже рассказываю другим, как играть в футбол. Поэтому они начали искать во мне какие-то минусы и постоянно писать про мои ошибки. Но правда в том, что ошибки есть абсолютно у всех игроков. Если посмотреть чемпионат Европы, там самые звездные футболисты совершают те же самые ошибки. Тот же Карвахаль, один из лучших правых защитников мира, тоже бывает не держит линию. А ее и невозможно всю игру держать. Это такие общие факты. Но я не обращаю внимания на этих критиков, а стараюсь работать над тем, над чем реально нужно работать.



— То есть ошибаются даже великие спортсмены?

— Не только великие. Все ошибаются. Вот вы не ошибаетесь в жизни?

— Каждый день.

— Ну вот, все ошибаются. Люди, которые пишут комментарии, они тоже могут ошибиться. Просто они же на общественное мнение это не выносят, и это никто не видит, кроме их родственников.

— Уже успели обжиться в Петербурге?

— Снял дом, все уже готово для проживания. Семья приехала, бытовые моменты закрыли. А с городом еще только предстоит познакомиться поближе. Поедем по каким-то местам, посмотрим. Надо еще привыкнуть к дороге, тут движение другое, не как в Краснодаре. Со временем будет легче. А по поводу тренировок, первые три дня тяжело, интенсивность чуть другая, поэтому привыкаем.

— Большая семья?

— Ну нет, я буду жить с девушкой и собакой, а ее и мои родители будут часто приезжать, потому что живут в Краснодаре.



Фото: ФК «Зенит» Поделиться Поделиться





— А что за вопросы к движению в Петербурге?

— Тут много развязок, больше полос. Если в Краснодаре, например, в пробку попал, то уже из нее никуда не денешься. Поэтому приходится стоять больше, чем здесь даже. Здесь можно куда-то уехать, а там такой возможности нет.

— В одном из прошлых интервью вы много рассказывали про питание, о том, что много экспериментировали. Приведите пример вашего идеального питания в течение дня.

— Слушайте, ну с питанием я решил так: чтобы мне не заморачиваться, и чтобы голову не нагружать лишними мыслями, а больше думать о футболе, я через знакомых нанял диетолога, которая с многими футболистами работает в России. Она мне помогает, составляет меню и я пытаюсь его придерживаться.



— Как это работает? То есть, вы закидываете какие-то требования и она, исходя из них, составляет меню, или она изначально сама все придумывает?

— Мое требование было таким: я не ем сахар, соусы, майонез и выпечку. Еще просил, чтобы у меня было питание на набор мышечной массы, килограмма на два, чтобы я не терял в качестве и в скорости. Я еще пытаюсь учитывать требования «Зенита», потому что нужно понимать нагрузку и составлять меню, исходя и затраченных калорий.



— Как это будет работать на практике? Вы будете отправлять заказ поварам «Зенита», чтобы они что-то конкретное под вас готовили?

— Я уже настолько долго в этом, что на глаз понимаю, сколько мне нужно есть. Еда тут очень вкусная, повара и персонал молодцы. Прям то, что нужно. Я могу даже домой взять что-то в контейнере. Поэтому с этим нет проблем.



— А дома как с готовкой у вас обстоит дело?

— Девушка готовит, поэтому никаких проблем нет. Сам я могу приготовить только скрэмбл яичный, суп или кашу овсяную на воде. Это максимум.

— В Краснодаре вы закупались качественным мясом на ферме в Адыгее. Как будете решать вопрос с этим в Петербурге?

— Нам посоветовали здесь один рынок, не помню только название. На глаз очень качественная продукция. Мы попробовали — нам понравилось. Думаю, на этом рынке и будем все покупать.

— У вас очень серьезный подход к делу, к разным деталям, несмотря на возраст. Это вы такой уникальный или это нормально для вашего поколения?

— Не буду себя нахваливать, просто, наверное, это от каждого индивидуально зависит. Если ты хочешь прогрессировать, почему бы не попробовать что-то новое, узнать что-то новое про себя, про свой организм. Я много чего попробовал, то, что мне вообще не подходит или даже шло во вред. Но это же опыт, я на этом учусь. Поэтому все индивидуально. Если ты хочешь, тебе это нравится, занимайся. Если нет, иди своим путем.



— А как лично вы к этому пришли?

— Не знаю, просто смотрел в клубе на ребят поопытнее, брал с них пример. Еще в Интернете разные ролики попадались. Мне стало интересно, и я начал это исследовать, смотреть, спрашивать у людей, которые знают, понимают. Как-то понравилось это. Я увидел, что это дает мне результат, поэтому я решил этим заниматься.

— Вы как-то отсеиваете то, что находите по питанию? Просто, есть книга «Парадокс растений» Стивена Гандри, которую еще пропагандирует хоккейный тренер Игорь Ларионов. Как выяснилось, она основана на псевдонаучных фактах.

— Я в итоге пришел к тому, что не должно быть каких-то жестких диет и правил. Я футболист, и иногда я должен давать себе поблажки. Если я буду постоянно делать одно и то же каждый день, я могу просто сойти с ума. Я могу дома попросить девушку сделать мне какой-то пирог, например, с творогом, с клубникой. Так что иногда мы себя балуем какими-то вещами. При этом мы точно не ходим в условный Макдональдс, потому что нам просто не нравится. Не пьём алкоголь, потому что нам не нравится. Нет какой-то тяги пока к этому.



— Как атмосфера в «Зените»?

— Отличная атмосфера. Все ребята приняли хорошо. Персонал, тренерский штаб. Со всеми поддерживаю общение, все помогают войти в коллектив, поэтому все очень хорошо.

— С бразильцами уже нашли общий язык?

— Ну, общаюсь, да, потихоньку. Какие-то вопросы задаю. По базе, например, еще не все тут изучил, о тренировочном процессе. Потом начну спрашивать про какие-то личные вопросы. Может, договоримся где-то встретиться с кем-то. Не проблема.

— Из того же огромного интервью я понял, что вы фанат тренировок, и что пару раз переусердствовали и получили травму. Какие выводы из этого сделали?

— Что не нужно сильно париться об этом. Важно подходить ко всему спокойно и с холодной головой. Главное сосредоточиться на том, в каком состоянии ты выходишь на футбольное поле, как ты играешь, а все остальное надо отпустить и сказать себе: пусть все идет своим чередом. Не надо зацикливаться и обращать на это внимание. В этом плане, я считаю, что я подрос.



— Есть известная история про Роналду, как он пригласил Патриса Эвра в гости, и вместо ужина с бокалом вина тот получил дополнительную тренировку. Нормально или перебор, на ваш взгляд?

— У каждого все индивидуально. Если ему так комфортно жить, и он получает удовольствие от этого, почему нет? Ты должен слушать свой организм, а не других людей. Если тебе это нравится — делай.

— Год назад вы рассказывали про кольцо, которое выдает анализ всего тела и сна. Речь шла об Оura Ring?

— Да. Ну, это тоже такая история, которая со временем начинает заморачивать голову. В начале тебе классно, ты пробуешь, думаешь: о, прикольно, какие еще штуки здесь есть? Но со временем привыкаешь и уже без помощи кольца понимаешь, в какое время тебе плюс-минус нужно ложиться спать, чтобы нормально восстанавливаться. А про общее состояние на тренировках всегда можно узнать у тренерского штаба или аналитического отдела, где обрабатываются игровые и фитнесс-данные. Если где-то не добежал, пойти и доработать. А так носить это кольцо каждый день и думать, открывать приложение, смотреть, как там все происходит, — это тоже засоряет голову, и ты начинаешь отвлекаться от самого главного.



— Вы принципиально не употребляете алкоголь?

— Вообще. Ну, просто не нравится. Могу в отпуске с семьей или на празднике немного выпить вина. А так, в повседневной жизни никогда просто так не пью. Лучше просто воды попью.



Фото: ФК «Зенит» Поделиться Поделиться





— Избавились ли вы от трясучки перед матчами?

— Нет, конечно. А как от этого избавиться? Это нормально. Ты выходишь и переживаешь за результат. Если тебе всё равно, ты не будешь переживать, но тогда и в футбол не надо играть. Я никогда не считал, что волнение перед игрой это что-то плохое. Если ты на этом начинаешь зацикливаться, это уже проблема. Ну например, первая ошибка и ты начинаешь сразу ломаться. Не надо так. Этому тоже меня жизнь научила.



— Вы говорили, что увлекались книгами про бизнес и финансовую грамотность. Обычно футболисты к этому приходят ближе к концу карьеры. Не ожидал такое услышать от 22-летнего игрока.

— На самом деле, сейчас я понимаю, что в этих книгах много бесполезного. Я прочитал две-три книги и понял, что мне не нравится такое.

— То есть переосмыслили свое отношение к ним?

— Да. Что-то я там подчеркнул себе для дальнейшей жизни и, условно, пошел дальше.

— Первый большой контракт голову вам не снёс?

— Нет. А почему вы спрашиваете?

— Потому что приходят большие деньги, начинаются необдуманные покупки.

— Необдуманные покупки в каком плане?

— Дорогие машины, дорогая одежда.

— А это плохо?

— Нет, но молодые люди редко думают о том, что карьера не бесконечная, плюс травмы могут сделать ее еще короче.

— Вы за это переживаете?



— Просто часто бывают истории, когда футболисты в итоге остаются ни с чем.

— Вы переживаете за меня, что у меня не останется денег?

— Переживаю.

— Очень приятно. Не переживайте, у меня в этом плане все будет хорошо. Если захочу купить себе машину дорогую, я ее куплю. Не захочу, не куплю. Но я думаю головой, я знаю, что нужно откладывать. У меня есть для этого родители, есть агенты, которые мне подскажут. Поэтому в этом плане я не чувствую какого-то давления, я не спешу тратить сейчас первые заработанные деньги.



— Проблема еще и в том, что, когда появляются дорогие машины и другие предметы успешной жизни, у некоторых футбол уходит на второй, третий, даже четвертый план.

— Для меня это тоже не проблема. Я вообще перешел в «Зенит», чтобы проверить свой уровень и посмотреть что-то другое. Хотя не скрою, что деньги — это немаловажный фактор в жизни любого человека. Вряд ли вы будете с этим спорить.



— Не буду. Обычно такие вопросы задают бразильцам, многие из которых выросли в фавелах. Но вы сами говорили, что жизнь в Чите тоже была не сахар. Какие-то еще были эпизоды, кроме той истории, как вы убегали от наркоманов?

— Да нет, больше таких приключений не было. Единственный случай в жизни. В остальном обычная уличная жизнь — драки, разборки. Все, как у любого пацана в детстве. Играли в футбол, зацепились, слово за словом, ну и поехало. Ничего криминального в этом я не вижу.

— Группировки, как в «Слове пацана», были?

— Не, таких разборок я не застал, слава богу. Хотя отец подобные истории рассказывал из своего детства.

— Вы говорили, что многие друзья из вашего детства пошли по опасной дороге, далекой от спорта. Что с ними случилось?

— Как-то я возвращался в Читу и мне там рассказывали в академии, что кто-то даже сел, кто-то спился. Но не знаю, правда это или нет.



— Что вам помогло не пойти по этому пути?

— Была четкая цель в голове, что мне нужно работать, чтобы меня заметил большой клуб. Тогда это назывался Кубок России, когда лучшие команды по какому-то одному году собирались в одном месте и играли. Очень хотел, чтобы меня заметил кто-то из топ-5 академий. Я не ставил на какой-то конкретный клуб, просто хотел вырваться из Читы и продолжить свой путь.

— Кто-то же в вашу голову вложил эти мысли?

— Бабушка, дедушка, папа. Я ведь раньше занимался гимнастикой, а потом папа меня отвел в футбол. И, естественно, мой первый тренер — Григорий Дмитриевич Налобин. Он сделал огромный, прям очень огромный вклад в мой профессиональный рост. Он мне очень помогал и во всех планах, в том числе в бытовых. Он всегда работал со мной, подсказывал что-то мне, и благодаря ему и родителям я сумел добиться определенного уровня.



— Еще одна ваша цитата: «Какая разница, три пары кроссовок у тебя или две?». Сколько у вас сейчас пар кроссовок?

— Пар десять, наверное. Я как-то уже не заморачиваюсь.

— То есть и тут скорректировали свою позицию?

— Да, если захочу купить что-то себе и надеть, ну будет такое настроение, почему бы и нет? А могу пять дней ходить в одном и том же. Все зависит от настроения. Не думаю. что количество кроссовок говорит о том, какой я человек.

— После перехода в «Зенит» не перестали мечтать о Европе?

— Нет.

— Сколько лет себе даете для осуществления этой мечты?

— Не ставлю себе таких ограничений. Сейчас я игрок «Зенита». И буду отдавать все свои силы «Зениту».

— Почему вас туда всё ещё тянет?

— Во-первых, мы сейчас закрыты, нет Еврокубков, естественно, тянет попробовать себя в топовом чемпионате, проверить свои силы на фоне европейских звезд. Поэтому, если когда-то появится возможность уехать, мы будем разговаривать с руководством «Зенита». Но сейчас я хочу выигрывать трофеи в Петербурге. Отдам ради этого всего себя.



— Европа большая. Есть конкретные чемпионаты, куда бы вы хотели больше всего?

— Естественно, это, условно, топ-5 чемпионатов, потому что ты сразу переходишь на самый высокий уровень. В начале можно попробовать себя в клубе пониже классом. Почему бы и нет? В любом случае, решение будем принимать обдуманно. Но сначала надо добиться чего-то здесь, в «Зените», чтобы меня заметили.

— Пример Сафонова сильно мотивирует?



— Естественно. Сафонов показал, что за российским футболом следят до сих пор. Но еще раз повторюсь: сейчас я игрок «Зенита» и я хочу играть здесь и приносить пользу.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

