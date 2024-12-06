В Петербурге взяли на пробу электробус еще одного производителя

Петербургский «Пассажиравтотранс» принял в тестовую эксплуатацию электробус производства ПАО «КАМАЗ». Его привезли в автобусный парк к «родственникам».

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Передача электробуса большого класса КАМАЗ-6282 ONC состоялась 6 декабря в Автобусном парке № 3 на Хрустальной. Его переводят в режим монопарка, где будет обслуживаться подвижной состав только марок КАМАЗ и НЕФАЗ.

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Этот электробус «Пассажиравтотранс» испытывал в феврале и теперь принимает для продолжения тестовой эксплуатации. У КАМАЗ-6282 ONC ночная зарядка, пассажировместимость — до 85 человек. Запас хода у него — от 240 до 330 км, электробус приспособлен для работы при температуре воздуха от -40 до +40 градусов. Тестовая эксплуатация на одном из маршрутов продлится месяц.

Напомним, «Пассажиравтотранс» закупает подвижной состав для строящегося парка электробусов на Ржевке. Из партии в 28 «Сириусов» производства «Транс-Альфа» в городе уже более десятка. Два вышли на 128-й маршрут. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».