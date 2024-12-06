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Город В Петербурге взяли на пробу электробус еще одного производителя

В Петербурге взяли на пробу электробус еще одного производителя

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7 комментариев

Петербургский «Пассажиравтотранс» принял в тестовую эксплуатацию электробус производства ПАО «КАМАЗ». Его привезли в автобусный парк к «родственникам».

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Передача электробуса большого класса КАМАЗ-6282 ONC состоялась 6 декабря в Автобусном парке № 3 на Хрустальной. Его переводят в режим монопарка, где будет обслуживаться подвижной состав только марок КАМАЗ и НЕФАЗ.

+3

Этот электробус «Пассажиравтотранс» испытывал в феврале и теперь принимает для продолжения тестовой эксплуатации. У КАМАЗ-6282 ONC ночная зарядка, пассажировместимость — до 85 человек. Запас хода у него — от 240 до 330 км, электробус приспособлен для работы при температуре воздуха от -40 до +40 градусов. Тестовая эксплуатация на одном из маршрутов продлится месяц.

Напомним, «Пассажиравтотранс» закупает подвижной состав для строящегося парка электробусов на Ржевке. Из партии в 28 «Сириусов» производства «Транс-Альфа» в городе уже более десятка. Два вышли на 128-й маршрут. Подробнее о них читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
7
282521163
16 минут
На китайских комплектующих (..."компоненты из дружественных стран. К примеру, электропортальный мост китайский, под маркой Hande, со спаренными электромоторами суммарной мощностью 326 л.с." (с) )
280737680
9 минут
КАМАЗ нормально всё по уму делает, в отличии от других производителей
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