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Город Первые электробусы «Сириус» выходят на линию в Петербурге. Посмотрите на них

Первые электробусы «Сириус» выходят на линию в Петербурге. Посмотрите на них

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26 комментариев

Первые два электробуса «Сириус» из поставки для «Пассажиравтотранса» 13 ноября выходят на маршрут. Перед этим в автопарке на Автобусной улице машины в характерном зеленом цвете презентовали вице-губернатору Кириллу Полякову.

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Глава ПАТ Андрей Лызин рассказал, что производитель устранил замечания, которые сделал перевозчик. В свою очередь, Поляков подметил, что гидроусилитель работает громковато, в будущем рассмотрят другую конструкцию.

Всего в город уже прибыло 11 машин, две выходят на 128-й маршрут, который уже 5 лет обслуживают электробусы Volgabus.

Партия из 28 электробусов «Сириус» производства вологодского завода «Транс-Альфа» — первая закупка «Пассажиравтотранса» для будущего автобусного парка в Ржевке, который строится и будет рассчитан на 400 машин.

Стоимость контракта на поставку — порядка миллиарда рублей.

Это односекционный электробус с ночной зарядкой и запасом хода 240 км на полном аккумуляторе.

Первый образец показывали в Петербурге на ТранспортФесте.

Автобусный парк по контракту за 11 млрд строит компания «Геоизол».

Первая очередь на 100 машин должна быть введена в декабре. До тех пор электробусы будут обслуживать и выпускать в парке на Автобусной.

В плане на 3 года — приобретение для города еще 86 электробусов.

Предполагается, что следующей моделью, которую закупят, будет УТТЗ-624201 Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.

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Комментарии
26
гастарбайтер
56 минут
Т.е. это будут обычные аккумуляторные автобусы, а не на суперконденсаторах, как Белкоммунмашевские? По 45 мильёнов за штуку?! МАЗы с такими ТТХ стоят по 33млн... (горят, вроде, только автобусы)
OttoVonNasmorck
47 минут
Так может ну его, это новое метро? Вот же! Дешевле и лучше.
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